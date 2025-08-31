ВОЗАЧИ, СПРЕМИТЕ СЕ ЗА НАЈГОРЕ...
ХАОС У НАЈАВИ Последњи викенд августа гарантовано доноси ОГРОМНЕ ГУЖВЕ У САОБРАЋАЈУ, поготово на наплатним рампама
Током овог, последњег викенда у августу, због почетка школске године и повратка туриста са одмора, очекује се појачан интензитет саобраћаја на путевима широм Србије, саопштило је ЈП „Путеви Србије“.
Како би се спречила задржавања на наплатним рампама, уведен је појачан рад свих инкасаната, а сви канали за наплату и дистрибуцију картица раде 24 часа дневно. Возачима се саветује да користе електронску наплату путарине (ЕНП), која омогућава најбржи пролазак кроз наплатне станице.
Из „Путева Србије“ апелују на све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину условима на путу, држе безбедно одстојање и поштују саобраћајну сигнализацију, нарочито на деоницама где су у току радови.
Возачи се позивају да пре поласка испланирају путовање и да путем сајта и мобилне апликације „Путева Србије“ прате стање на путевима у реалном времену – где се налазе радови, измене режима саобраћаја, као и евентуална задржавања.
ЈП „Путеви Србије“ свим возачима и путницима жели срећан пут и безбедну вожњу.