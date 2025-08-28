ХАРА СТОМАЧНИ ВИРУС! Ову грешку никако не смете да направите!
Стомачни вирус у овом моменту веома је активан, а према речима лекара углавном су на удару деца.
Мучнина, повраћање, дијареја, само су неки од симптома које морате испратити и водити рачуна да организам не дехидрира. Деца се најчешће прва инфицирају, али лако прелази и на одрасле, те се саветује опрез. Перите чешће руке, добро оперите воће и поврће, не остављајте припремљени оброк ван фиржидера и водите рачуна о уносу течности, саветују стручњаци.
Пацијенти се најчешће јављају због проблема са крвним притиском, несвестица и повреда. Током ноћи су доминирали случајеви са повишеном температуром, стомачним тегобама, као и тегобе астматичара и пацијената оболелих од карцинома.
Најчешћи симптоми стомачног вируса
- Мучнина
- Повишена температура
- Повраћање
- Дијареја
Који све вируси сада харају
Код деце су тренутно најзаступљенији стомачни вируси, као што су ротавирус, аденовирус и норовирус, а све је мање изражена сезоналност вируса, па се они јављају током целе године, испричао је недавно за Телеграф.рс педијатар, др Саша Милићевић. Како је истакао, такозвана "сезона вируса" се изгубила, па се сада они јављају без неког посебног правила, те истиче да би родитељи требало да буду на опрезу.
- То је некако сада најчешће, али поред тога доста има и варичела, овчијих богиња. Варичела је такође раније била карактеристика зимског периода и јесени, међутим, сада се јавља и у сред лета. Стално су присутни и риновируси, вируси који нападају слузницу носа и горњих дисајних путева. Иако се јављај код деце, касније може да се пренесе и на одрасле, испричао је др Милићевић за Телеграф.рс
Савет је водити рачуна да дете или одрасла особа не дехидрира, да узима довољно течности, да мирује, да исхрана буде "лагана", двопек, чај, кекс, кромпир пире, супа, како би се надоместили електролити.