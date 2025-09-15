ХЕРОЈИ СРБИЈЕ За 15 година више од 32.000 живота спасили припадници Сектора за ванредне ситуације
Почело је обележавање годишњице оснивања Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.
"Отвореним вратима" за грађане и најмлађе у више градова, Сектор ове недеље обележава Дан оснивања и своју славу, 17. септембар. Нови објекат Ватрогасно-спасилачке јединице на територији Шумадијског управног округа у општини Лапово, биће отворен у среду. А на свечаној церемонији, биће додељена признања и награде за нарочит успех, дела и заслуге.
Од почетка године припадници Сектора за ванредне ситуације спасили су 1024, а интервенисали у више од 31.000 ванредних ситуација, од чега у готово 25.000 пожара. Формирана у оквиру МУП-А 2009. године, јединица броји око 4.500 припадника.
"Од септембра 2009. до данас, Сектор за ванредне ситуације је имао 519.219 интервенција, где је директно спасено 32.868 живота грађана. Само то, када кажем, то је довољан податак да схватимо колико је оправдан овај сектор, напредује из године у годину, опрема се и мислим да постаје једна од оних служби са којима наши грађани заиста могу да осећају безбедност и да буду поносни на њен рад", рекао је Лука Чаушић, помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуације.
Прошле године Сектор за ванредне ситуације 15 пута је био укључен у акције пружања међународне хуманитарне помоћи у ванредним ситуацијама, с поносом истичу да су сврстани, поред Француске, Шпаније и Чешке, међу четири европске земље са највише упућених припадника у мисије међународне помоћи.
Организованост и обученост, кажу, чак и у условима повећаног броја интервенција у земљи, омогућава им да пруже помоћ и другим земљама у разним ванредним ситуацијама.
"Када су у питању тешке саобраћајне несреће, када су у питању поплаве, хемијске акциденти, урушавања, рушевине. Све оно где је ванредно, то је наш део посла, да одемо и да одрадимо и да спасимо људске животе", рекао је Драган Миковић, командант Ватрогасно-спасилачке бригаде Београд.
Уочи дана Сектора за ванредне ситуације, у неколико градова Србије организована су отворена врата за најмлађе суграђане који могу да се упознају са радом и опремом ватрогасаца, незанемаиљива је и акција добровољног давања крви припадника Сектора.
Поред ватрогасаца-спасилаца сектор запошљава инжењере разних струка, ту су припадници Управе за превентивну заштиту и припадници Управе за цивилну заштиту и управљање ризиком.
Ко може да буде ватрогасац-спасилац
"Срж, оперативна срж Сектора за ванредне ситуације чине ватрогасци-спасиоци. И заиста да би неко био ватрогасац-спасилац, он мора да поседује најлепше људске особине - храброст и солидарност, да има изузетну физичку спременост и да буде брзог размишљања, без тога не може да буде добар ватрогасац-спасилац. На срећу, сви наши људи су такви и заиста чине наш понос", рекао је Чаушић.
"Ја бих за њима ушао у ватру, исто као и они за мном. Тако радимо, функционишемо као породица, као и сваки ватрогасац", каже Филип Ђукетић, ватрогасац-спасилац.
Прошле године уведен је систем за обавештавање грађана СМС поруком у случају одређених опасности, а последњих неколико година изграђено 14 нових објеката.
На Дан Сектора за ванредне ситуације и обележавање славе, Пресвете Богородице Неопалиме купине - заштитнице свих ватрогасаца-спасилаца у Србији, 17. септембра, свечано ће бити отворена још једна ватрогасна станица где ће бити формирана нова спасилачко-ватрогасна јединица.