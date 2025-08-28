ХИТНО ПОВУЧЕН ЧИПС ПОЗНАТЕ КОМПАНИЈЕ Уништено на десетине палета ПРОИЗВОД БИО НАМЕЊЕН ЗА ХРВАТСКО ТРЖИШТЕ
Предузеће тврди и да ради редовне анализе својих производа и да је у континуитету подвргнуто контроли надлежних органа.
Компанија Chips Way д.о.о. је у петак 28. јула 2023. добила обавештење од свог купца, компаније Плодине, да је пошиљка од 33 палете ребрастог чипса паприка од 150 грама приликом царињења на анализи показала неусклађеност, односно да је ниво акриламида виши од дозвољеног, саопштила је ова чачанска компанија.
"Одмах по пријему информације смо контактирали купца, обавестили га да ће целокупна пошиљка бити превентивно уништена и да ће заменска роба бити послата у најкраћем року. Редовна испорука је кренула већ од ове недеље. Напомињемо да је овај производ био намењен искључиво као робна марка за тржиште Хрватске, за једног купца", наводи се у саопштењу.
Компанија, како се додаје, "ради редовне анализе својих производа и у континуитету је подвргнута контроли надлежних органа".