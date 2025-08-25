ИЛЕГАЛНО ТРЖИШТЕ МАЈЧИНОГ МЛЕКА?! Конзумирају га бодибилдери, иако може бити јако штетно по здравље НУТРИЦИОНИСТИ КАЖУ ДА НЕ ДОНОСИ НИКАКВУ КОРИСТ
Нутрициониста Бранка Мирковић изјавила је данас да у Србији постоји нелегално тржиште мајчиног млека и да га највише користе они који се баве бодибилдингом, али да је конзумирање истог веома ризично и може бити јако штетно по здравље, а да, при томе, пијење мајчиног млека не доноси ништа корисно ономе ко га конзумира.
"Треба рећи да је то мода на светском тржишту последњих десет година. И то су вам тржишта затвореног типа, то се препродаје, цене су јако високе. То је и морално и етичко питање и нема никаквог основа да се то користи и пије. Међутим, постоји мода, постоји тренд, постоје заблуде, људи верују у то и плаћају енорме цене", рекла је Мирковић за Танјуг.
Додаје да се запрестила када је схватила да такво тржиште постоји и у Србији.
"Долазе људи код мене, вежбају три до четири пута недељно и било им је понуђено у теретанама као тајна, али црно тржиште постоји. То је опасно, не само што није корисно уопште. Рецимо, бактериолошки може да буде неисправно, свака течност која је излучивана из организма може да буде и у проблему здравственом, питање хигијенских услова и тако даље. Врло је опасно. Чак сам чула да су људи имали озбиљне проблеме јер су веровали у те приче. Долазило је до зараза, до инфекција, до разноразних проблема. Не само што није корисно, него може и да направи велику штету", истакла је Мирковић.
Како сматра, пијење мајчиног млека је мода, не само код нас, већ и у свету, а пију га углавном млади људи који су раније узимали протеине, желе што брже да добију мишиће и верују тренерима.
Додаје да је, при томе, крављи протеин много јачи и да много брже може да рехабилитује мишиће.
Мирковић упорава да је мајчино млеко постао веома уносан посао, јер је оно изузетно скупо.
"Врло једноставно треба да гледамо, то вам је данас уносан бизнис. Као што вам је и дијетика уносан бизнис. Значи, сви ћемо да слабимо, сви ћемо да идемо у теретане, нико људима не прича шта је нормална исхрана. Ми данас имамо у језику да је неко или мршав или дебео, што уопште није тачно. Постоје они људи који су нормални, нису ни мршави ни дебели. Не говоримо људима да веома здрава храна може да буде јефтина, како се уносе здрави оброци, све вам је данас посао", навела је Мирковић.
Истиче да се полако у светски тренд враћа кување и унос јела кашиком.
"У свету је то тренд, а зна се да, ако једемо храну која је чврста, имамо проблеме са желуцем, са цревима итд, што је данас редовна појава. И враћа се да више не морамо да будемо вечно млади и императив младости. Не, сада се ради са старим људима, да стари буду дуговечни, да буду здрави, квалитетног живота. Значи да идемо ка квалитету, то је промена. Јаја су била искључена годинама. Е, сад се враћају", навела је Мирковић.
Она истиче да се у свету сваких пар година направи неки тренд, да се неке намирнице не једу, а друге форсирају, а онда се све то заборави.
"Постоји онај један део који људи не знају. Ја сваке године уочи Нове године добијем шта је иновација, односно шта ће бити модерно од исхране. Као дизајн храна. И знате шта је још интересантно. Они који праве укусе, најскупније су плаћени. Дизајнери укуса хране. А то је чиста хемија", istakkla је Мирковић.
Она се противи и уношењу суплемената и истиче да се све оно што је потребно организму најбоље уноси кроз храну, док се у случају најквалитетнијих суплемената 30 одсто унетих суплемената апсорбује у организму.
При томе, наглашава, суплементи су папрено скупи, а чим се појави неки квалитетан производ, појаве се и његове копије.
Мирковић наглашава да се српски народ, који је везан за природу и за земљу, ''мудро храни''.
"Само треба преписати од њих, јер они су близу и природе и животиње и једноставно знају, и не поводе се за тим стварима. Не одустају од традиције", закључила је Мирковић.