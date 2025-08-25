ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК ЗА АЕРОДРОМ МОРАВА У ЛАЂЕВЦИМА Слетела „звер“ , чувени Боинг 737
КРАЉЕВО: На аеродрому Морава у Лађевцима данас је исписана нова страница у историји. По први пут је у овој ваздушној луци успешно опслужен чартер лет путничког авиона типа Боинг 737-300.
Реч је о лету оператера Џордан авиејшн, који је из Амана (Јордан) довезао кошаркашки клуб АлУла из Саудијске Арабије, и то мушку и женску екипу, на припреме на Златибор.
До сада Аеродром Морава није имао прилику да прихвати и опслужи путнички авион овог типа, па је данашњи догађај означен као велики искорак у његовом развоју и доказ да ова ваздушна лука има капацитете за озбиљније и захтевније авио-операције.
– Ово је за нас историјски тренутак. Наше службе су показале да могу да одговоре свим захтевима и да Аеродром Морава може да рачуна на будуће летове овог типа. То је огромна шанса за нашу привреду, али и за развој туризма, јер је близина аеродрома центрима попут Златибора већ показала своју вредност - казао је за РИНУ Драган Бугариновић директор аеродрома Морава у Лађевцима.
Редовне линије са аеродрома Морава тренутно повезују Србију са Истанбулом током целе године, док су у летњој сезони активне линије за Солун и Тиват.
Нарочито популарна међу путницима јесте авионска линија за Тиват, за коју се током летње сезоне константно тражи карта више и оборени су рекорди. Према подацима аеродрома, број путника из месеца у месец расте у поређењу са претходном годином, што потврђује да постоји озбиљан потенцијал за ширење мреже дестинација.
Једна од највећих предности Аеродрома Морава јесте чињеница да је паркинг бесплатан, путници не плаћају никакву накнаду за остављање возила, што је велика уштеда. Осим тога, процедура проласка кроз аеродром је знатно бржа него на већим аеродромима јер се чек-ин и све контроле обављају веома ефикасно, што путницима штеди и време и живце. То су управо бенефити мањих аеродрома које корисници све више препознају и цене, истиче Бугариновић.
Слетање Боинга 737-300 на Мораву оцењује се као кључан тренутак који би могао отворити врата новим чартер летовима, али и већем интересовању страних спортских клубова и туриста за долазак у овај део Србије.