ЕВРОПА ЗАТВАРА СЛАВИНУ РУСИЈИ Забрана увоза гаса и нови удар на „Росњефт“ и „Гаспром њефт“
БРИСЕЛ: Европска унија саопштила је данас да 19. пакет санкција против Русије, који је усвојила укључује додатних 69 појединачних листа и низ економских мера усмерених на кључне секторе повезане са ратом у Украјини, са посебним фокусом на енергетику, финансије и војно-индустријски комплекс.
Пакет такође појачава контролу над кретањем руских дипломата у ЕУ и уводи нове мере против одговорних за, како је наведено, отмицу украјинске деце.
Међу мерама је забрана увоза руског течног природног гаса (ТПГ) од јануара 2027. за дугорочне уговоре, као и пооштравање санкција против два велика руска произвођача нафте - "Росњефта" и "Гаспром њефта", наведено је у саопштењу Европског савета.
Санкције се шире и на ентитете из трећих земаља, укључујући кинеске рафинерије и трговце нафтом, као и компаније које подржавају руску "флота из сенке".
Забрањен је приступ лукама за 117 додатних бродова повезаних са обилажењем ограничења на цену руске нафте.
Финансијски део пакета уводи забране трансакција са осам банака и трговаца нафтом из Таџикистана, Kиргистана, Уједињених Арапских Емирата и Хонг Kонга, као и пет додатних руских банака.
Такође, забрањена је сарадња са руским Националним системом платних картица "Мир" и Системом брзих плаћања (СБП).
Уведене су и санкције против ентитета који користе криптовалуте, посебно стабилну валуту А7А5, повезану са финансирањем руске војне кампање. ЕУ додатно циља руски војно-индустријски комплекс и субјекте из УАЕ и Kине који испоручују војну робу, док су на листи и особе повезане са ратним злочинима и нехуманим третманом украјинских ратних заробљеника.
Такође су уведене рестрикције на извоз технологија и материјала који могу допринети војној индустрији Русије. Савет ЕУ је додатно пооштрио правила кретања руских дипломата унутар Шенгенске зоне, захтевајући претходно одобрење за путовања изван земље акредитације.
Посебан фокус стављен је на борбу против присилне депортације и асимилације украјинске деце, са уврштавањем нових појединаца одговорним за ове радње на санкциону листу.
Међу додатним мерама су и рестрикције на услуге попут вештачке интелигенције и комерцијалних свемирских услуга које се пружају руским ентитетима, као и забрана услуга повезаним са туристичким активностима у Русији.
Поред тога, санкције су проширене и на Белорусију, с циљем ограничавања њене подршке руским ратним напорима, укључујући и додатне мере за контролу платних услуга и технологија.
Висока представница ЕУ за спољне послове и безбедносну политику Kаја Kалас нагласила је да је циљ санкција да отежају финансирање рата, истичући да "сваки евро који се ускрати Русији је евро који не може да буде потрошен на рат".
Она је додала да ово није последњи пакет мера које ће ЕУ предузети. Европски савет је потврдио "непоколебљиву" подршку Украјини и спремност да настави појачавање притиска на Русију, уз позив на свеобухватан, праведан и трајни мир заснован на међународном праву.