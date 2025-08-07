ИЗ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ ПОРУЧУЈУ Прокоп је стабилан, нема места паници
Железничка станица Београд Центар у Прокопу је у потпуности безбедна за коришћење и функционисање железничког саобраћаја, поручио је директор „Инфраструктуре железнице Србије“ Зоран Јевтић, реагујући на тврдње које су се појавиле у јавности о наводно оштећеној конструкцији.
„Станица је стабилна, плоча над перонима се редовно прати инструментима високе прецизности и није уочено никакво значајно померање, чак ни током радова или под оптерећењем“, изјавио је Јевтић за Танјуг.
Он је навео да су недавно завршени радови на санацији два стуба, а ускоро почиње ојачавање 14 потпорних греда испод перонске плоче (кота 105). Вредност радова је 22 милиона динара, а завршетак се очекује у року од 90 дана. Јавни тендер је у току, а отварање понуда заказано је за 14. август.
Јевтић је истакао да објекат није угрожен, нити постоји било какав ризик за путнике, особље или саобраћај. Према његовим речима, све што се тренутно ради је последица деценијског недостатка одржавања, а не текуће градње.
„Постоји елаборат о испитивању конструкције који потврђује да је плоча безбедна за употребу у наредних најмање 50 година. Сви нови радови се изводе по најстрожим европским стандардима – Еврокодовима“, додао је он.
Јевтић је закључио да неће бити никаквог затварања станице током радова и да нема разлога за панику, истичући да ће ускоро бити постављени и сопствени мерни системи за континуирану контролу стабилности.