ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ЈАЧАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ВОЈВОДИНЕ Милион динара по пројекту за очување биодиверзитета
Уговоре по конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката које реализују управљачи заштићених подручја на територији АП Војводине у 2025. години, потписао је са корисницима средстава помоћник покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Гојко Палалић јуче у холу Покрајинске владе.
Тим поводом он је поручио да су издвојена укупна средства од 15 милиона динара за 28 пројеката, с тим да су средства за реализацију по пројекту планирана у распону од 300.000 до милион динара.
Идеја нам је да упумпавамо воду из канала ДТД у језеро Слано Копово те ће новац бити намењен обнови механизације (Дарко Лазаревић)
– Један од основних циљева конкурса је очување биодиверзитета, а реализацијом финансираних, односно суфинансираних пројектних активности, спровешће се активне мере заштите угрожених врста, уређење екотуристичких садржаја, јачање капацитета самих управљача кроз набавку неопходне опреме, али и за израду промотивних материјала којима ће се допринети подизању свести о значају самих заштићених подручја на територији Војводине – рекао је Палалић.
Он је додао и да ће Покрајинска влада наставити да учествује у проглашењу нових заштићених подручја на територији АП Војводине.
– У 2015. години имали смо само два заштићена подручја у другој категорији, од покрајинског значаја. Данас их имамо чак девет и нећемо стати на томе. У сарадњи са свим релевантним институтцијама које се баве заштитом и очувањем природе, тежићемо ка томе да повећамо проценат заштићених површина – истиче Паалалић.
Тителски брег
Директор Установе за заштиту природе „Тителски брег” Зоран Павловић каже да добијена средства планирају да уложе на три активности.
– Одређену суму ћемо уложити у активне мере заштите станишта текунице, која је строго заштићена врста, а део средстава распоредићемо на одржавање и функционисање хранилишта за птице у границама резервата. Такође, уложићемо новац у издавање књиге о строго заштићеним и заштићеним биљним врстама резервата – поручује Павловић, додавши да ће књига представљати плод дугогодишњег рада мониторинга и истраживања на терену.
Стручни сарадник – биолог у СРП „Слано Копово” Дарко Лазаревић преставник је управљача из Ловачког удружења „Нови Бечеј”, а средства која су добили по конкурсу утрошиће, каже, у решавање проблема са сушом.
– Идеја нам је да упумпавамо воду из канала ДТД у језеро Слано Копово. Међутим та механизација је дотрајала, а цеви које се монтирају на пумпу за наводњавање, почеле су да пропадају, доста су велике, и не могу да се поправе, већ морају да се замене новим, те ће то бити наша инвестиција. Надамо се да ћемо на овај начин успети да повећамо ниво воде у нашем језеру – казао је Лазаревић.