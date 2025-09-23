ЈЕДАН ИГРАЧ ОСВОЈИ 3 МИЛИОНА ДИНАРА! Извучени бројеви 75. кола игре на срећу ЛОТО
23.09.2025. 20:50 20:57
У 75. колу игре на срећу Лото, седмица која је вредела 800.000 евра није извучена.
Извучени су бројеви 13, 15, 16, 22, 25, 33, 36.
Шестицу је погодио један играч и он је богатији за 3.631.470 динара.
Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 730.000 евра, а извучени су бројеви 39, 16, 11, 31, 27, 33, 34.
Такође ни у Џокер игри која се играла за 310.000 евра није било срећних добитника.
Извучени су бројеви: 3 6 2 6 6 7.
Наредно коло је 26. септембра.