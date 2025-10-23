overcast clouds
ЈОШ ДАНАС ТОПЛО ПА НАГЛО ЗАХЛАЂЕЊЕ! Стижу пљускови и олујни ветар; У ОВИМ деловима земље најкритичније, ЕВО И КАДА

У Србији ће у четвртак бити веома топло, уз умерен и јак ветар који ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе и већ вечерас поједине делове земље захватиће наоблачење са кишом и пљусковима.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) је најавио да ће се током ноћи ка петку падавине проширити и на остале пределе и температура ће бити у паду. Већ од сутра и за викенд биже свежије уз честу кишу и пљускове.

У четвртак топло и веома топло време за овај период године, уз умерен и јак јужни и југоисточни ветар који ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе. Током дана претежно сунчано уз малу или умерену облачност.

Јутарња температура од 5 до 13 степени, а највиша дневна од 20 на истоку до 26 степени на западу Србије.

- Наоблачење са кишом и пљусковима које ће увече захватити Срем, Бачку, западну и југозападну Србију, током ноћи прошириће се и на остале пределе, температура ће бити у паду, а ветар у скретању на умерен северозападни – објавио је РХМЗ.

РХМЗ упозорава „жутим“ метеоалармом на ударе ветра јаче од 17 м/с (61,8 километара на час) због чега су могуће:

штете на покретној и непокретној имовини
проблеми у транспорту и саобраћају (заношење аутомобила на путевима)
штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу ( ломљење мањих и тањих грана)
проблеми у грађевинарству - нарочито у раду са крановима
индиректна опасност од повређивања људи и животиња
отежава већ тешку ситуацију ( шумски и други пожари, еколошка катастрофа, ометање акција спасавања)
могуће су штете и у пољопривреди (посебно су угрожени пластеници, воћарство и виноградарство).
У временској прогнози за петак најављено је умерено до потпуно облачно време, местимично са кишом и свежије уз умерен, краткотрајно и јак северозападни ветар. Најнижа температура од 8 до 15 степени, а највиша од 15 до 20 степени.

Временска прогноза за викенд

У суботу претежно облачно, местимично са кишом, осим на северу земље где ће бити умерено облачно и суво време. Ветар слаб до умерен јужни и југоисточни. Најнижа температура од 4 до 10 степени, а највиша од 14 до 18 степени.

У недељу ће у Србији бити облачно, повремено са кишом, а крајем дана и са условима за обилније падавине. Ветар слаб и умерен јужни и југоисточни, крајем дана на северозападу у скретању на северозападни. Најнижа температура од 6 до 10 степени, а највиша од 13 до 16 степени.

