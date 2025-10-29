ЈОШ МАЛО ЋЕМО УЖИВАТИ У ЛЕПОМ ВРЕМЕНУ Све се мења од 3. новембра МАРКО ЧУБРИЛО ИЗНЕО ПРОГНОЗЕ
Метеоролог аматер Марко Чубрило каже да је 3. новембра могућа пролазна киша и умерено захлађење које би се наставило и наредних дана.
Данас након хладног јутра са слабим приземним мразем, на југозападу, југу и југоистоку понегде и са слабим мразем на 2 метра висине, током дана претежно сунчано и осетно топлије.
Ветар слаб и умерен јужних праваца. Најнижа температура од 0 до 7, а највиша од 17 до 22 степена, најавио је Републички хидрометеоролошки завод.
До краја седмице топло време за овај период године, уз пораст и јутарњих и дневних температура које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена. Током дана мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима, док се пролазна краткотрајна киша очекује у петак у Војводини.
Наредних дана нас очекују свеже ноћи, али преко дана ће бити осетно топлије уз температуре знатно изнад просека, рекао је Марко Чубрило.
Око 3. новембра могућа је, како каже, пролазна киша и умерено захлађење које би се наставило и наредних дана.
- Од данас па до следећег понедељка на време код нас утицаће поље антициклона док ће се фронтални поремећаји са влажним и нестабилним ваздухом задржавати западније од нас. Ка нама ће у исто време из западног Средоземља притицати топла ваздушна маса - наводи он.
Само у четвртак, уз више облака понегде на северу региона, може бити пролазне кише или пљуска.
- Ноћни минимуми од 3 до 10 степени Целзијуса, а дневни максимуми од 16 до 23 степена Целзијуса.
Око 3. новембра се појавила, како каже, опција пролазног наоблачења и умереног захлађења уз кишу и после тог датума постоји варијанта грађења антициклона источније од нас.
- Како се још не зна много о тој могућности нити и положају евентуалног антициклона (Скандинавија, запад или југ Русије) није познато колико би он хладнијег ваздуха могао повући ка нама те је после 3. новембра тренутно актуелна опција умереног захлађења - каже Чубрило објашњавајући да захлађење не би требало да буде екстремно и да би температуре требало да буду око просека за прву декаду новембра.
- У наредним данима ћемо видети како ће се симулације после 3. новембра понашати и у којој мери ће ова антициклогенеза имати утицаја на време код нас. Наредних 4-5 дана врло пријатно, релативно топло, јесење време - објашњава.
(kurir.rs)