clear sky
27°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈОВАНА МИЛОВАНОВИЋ ЈЕ НАЈБОЉИ ГОВОРНИК Ученица Опште гимназије у Параћину представљаће Србију на светском такмичењу у беседништву у Кини

16.09.2025. 14:14 14:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Промо

Победница финала националног такмичења из енглеског језика Појас и пут на тему „As global citizens in the digital age, how can we overcome bias as we build a connected world?”, одржаног у понедељак, 15. септембра 2025. године на Институту за појас и пут у Београду, је Јована Миловановић, матуранткиња Опште гимназије у Параћину.

Јована ће представљати Србију на светском такмичењу које ће се одржати крајем октобра у Кини.

Светско такмичење 21st Century Cup је такмичење у беседништву на енглеском језику намењено љубитељима јавног наступа широм света, које је 1996. године покренуо China Daily. Ове године, по пети пут, средњошколци и студенти такмичили су се у организацији Института за појас и пут, у сарадњи са кинеским партнерима 21st Century Cup.

На овогодишњем такмичењу учествовало је 20 кандидата, махом средњошколаца из целе Србије. Њихове говоре оцењивао је трочлани жири у саставу: проф. др Драгана Митровић са Факултета политичких наука и оснивач Института за азијске студије, др Марко Љубичић, експерт за Кину, и Ивана Јоксимовић Луткић, професорка енглеског језика у Трећој београдској гимназији.

Такмичење су свечано отворили проф. др Бојан Лалић, директор Института за појас и пут, и господин Tang Dasheng, саветник за културу Амбасаде Народне Републике Кине у Републици Србији.

Прошле године, Маша Јејина, матуранткиња Треће београдске гимназије, освојила је прво место на светском такмичењу у граду Вуши у Кини, а ове године била је домаћин националног такмичења.

беседништво појас и пут
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај