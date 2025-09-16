ЈОВАНА МИЛОВАНОВИЋ ЈЕ НАЈБОЉИ ГОВОРНИК Ученица Опште гимназије у Параћину представљаће Србију на светском такмичењу у беседништву у Кини
Победница финала националног такмичења из енглеског језика Појас и пут на тему „As global citizens in the digital age, how can we overcome bias as we build a connected world?”, одржаног у понедељак, 15. септембра 2025. године на Институту за појас и пут у Београду, је Јована Миловановић, матуранткиња Опште гимназије у Параћину.
Јована ће представљати Србију на светском такмичењу које ће се одржати крајем октобра у Кини.
Светско такмичење 21st Century Cup је такмичење у беседништву на енглеском језику намењено љубитељима јавног наступа широм света, које је 1996. године покренуо China Daily. Ове године, по пети пут, средњошколци и студенти такмичили су се у организацији Института за појас и пут, у сарадњи са кинеским партнерима 21st Century Cup.
На овогодишњем такмичењу учествовало је 20 кандидата, махом средњошколаца из целе Србије. Њихове говоре оцењивао је трочлани жири у саставу: проф. др Драгана Митровић са Факултета политичких наука и оснивач Института за азијске студије, др Марко Љубичић, експерт за Кину, и Ивана Јоксимовић Луткић, професорка енглеског језика у Трећој београдској гимназији.
Такмичење су свечано отворили проф. др Бојан Лалић, директор Института за појас и пут, и господин Tang Dasheng, саветник за културу Амбасаде Народне Републике Кине у Републици Србији.
Прошле године, Маша Јејина, матуранткиња Треће београдске гимназије, освојила је прво место на светском такмичењу у граду Вуши у Кини, а ове године била је домаћин националног такмичења.