Биће и грмљавине!
Јужни Банат на удару олујног ветра и кошаве, а ево ГДЕ ВЕЧЕРАС ПЉУШТИ Остатак Србије додатно греје ФЕНСКИ ВЕТАР, током ноћи ПЉУСКОВИ И У БАЧКОЈ, а стиже и ПЕСАК ИЗ САХАРЕ
Ове вечери у Србији је веома топло, услед фенског ефекта југоисточног ветра.
У кошавском подручју дува јак југоисточни ветар, а на југу Баната кошава има и олујне ударе.
Тренутне температуре крећу се од 20 до 25 степени, у Београду је 24, а најтоплије је у Нишу са 26°Ц. Сјеница мери 18, Златибор 16, а Копаоник 14°Ц.
Србија је под утицајем снажног циклона са Јадрана, па је облачно, уз југозападна висинска струјања је и врло топло.
Ове вечери киша пада у западним, централним и источним деловима земље, у Шумадији, Поморављу, Подунављу и у Браничевском округу.
У наставку ноћи пљускови са грмљавином са истока Хрватске захватиће Бачку, а уз Црне Горе југозападне пределе Србије.
Дакле, у току ноћи у већем делу Србије очекују се киша и пљускови са грмљавином.
Биће топло, а пред многим пределима услед фенског ефекта јужног ветра је тропска ноћ, јер се минимална температура неће спуштати испод 20 степени.
Данашња максимална температура кретала се од 25 степени на северу Србије до 34°Ц на југоистоку земље, у Београду је била 29°Ц.
Осим топле ваздушне масе, до Србије ће из Сахаре стизати и веће количине честица пустињског песка, па ће атмосфера бити замућена.
С обзиром да ће се ове честице налазити високо у атмосфери, у пределима са падавинама очекује се прљава киша, која је већ јутрос падала на северу Србије, а нарочито у Војводини и на ширем подручју Београда.
Ова појава највише ће бити видљива на возилима, зато их не треба прати до петка, јер ће прљава киша и сутра падати.
У Србији у четвртак киша и пљускови са грмљавином. Биће услова и за грмљавинске олује и непогоде са градом, олујним ветром и обилним пљусковима, уз јаке громове.
Највећа опасност од олуја и непогода очекује се у централним, западним и источним деловима Србије.
Дуваће југозападни ветар, док се у кошавском подручју пре подне очекује јак југоисточни ветар. После подне ветар у слабљењу.
С обзиром на актуелне временске прилике, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.
У петак следи стабилизација времена, па ће у суботу бити сунчано и топло. Максимална температура у четвртак и петак биће од 25 до 30 степени, у суботу и преко 30°Ц.
Ново погоршање времена очекује се у недељу, уз кишу и пљускове са грмљавином. Дуваће јака кошава, а потом ће југоисточни ветар бити у скретању на јак северозападни.
Максимална температура биће од 20 на северозападу до 30 степени на југоистоку Србије.
Стабилизација времена и повратак лета следи од 15. септембра, јавља Телеграф.