ШОКАНТНО ОТКРИЋЕ НАУЧНИКА!
КО САД ЛЕЖИ НА ЈАЈИМА? Неке птице мењају пол током живота ПОД УТИЦАЈЕМ ЗАГАЂЕЊА
Научници са Универзитета Саншајн Коуст у Аустралији открили су да поједини фактори из животне средине, попут загађења, могу утицати на промену пола код дивљих птица, што је до сада сматрано изузетно ретком појавом код ове животињске групе.
У истраживању које је обухватило пет честих аустралијских врста птица, укључујући кукабуре, свраке и лори папагаје, утврђено је да око шест одсто анализираних јединки има хромозоме једног пола, али репродуктивне органе карактеристичне за супротни пол, преноси данас БФМ ТВ.
"Ово указује да одређивање пола код дивљих птица није строго одређено рођењем, већ може остати променљиво и до одраслог доба," рекла је Доминик Потвен, коауторка студије, која је спровела ДНК анализе на готово 500 јединки.
Већина забележених случајева промена пола односила се на генетски женске птице које су развиле мушке полне жлезде.
Међутим, истраживачи су забележили и обрнути случај- код једне кукабуре генетски мушког пола откривени су велики фоликули и проширен јајовод, што, према речима ауторке студије, указује на недавну производњу јаја.
Промена пола је већ позната појава код одређених врста риба и рептила, док се код птица и сисара сматра веома ретком.
Ранија истраживања показала су да фактори попут загађења или повишене температуре могу изазвати промене пола код жаба.
Узрок промена пола код дивљих птица још увек није прецизно утврђен, а као потенцијални узроци наводе се присуство хемикалија које ремете хормонски систем у природним стаништима наводи се у извештају Универзитета Саншајн Коуст.
"Разумевање како и зашто долази до промене пола од кључног је значаја за очување биодиверзитета, као и за унапређење тачности научних истраживања о птицама," закључила је Потвен.