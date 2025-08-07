few clouds
КОЛАПС ЗБОГ НЕСТАНКА СТРУЈЕ НА НАПЛАТНОЈ РАМПИ! Километарске колоне на аутопуту Београд-Ниш, возила почела да миле

07.08.2025. 14:25 14:36
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Фото: youtube prinstcrin/ RTS Sajt - Zvanični kanal

Саобраћајни хаос забележен је данас на наплатној рампи Врчин, на ауто-путу између Београда и Ниша, након што је дошло до нестанка струје, што је потпуно блокирало пролаз возила у оба смера.

Колоне возила нису се померале до пре неколико минута, а саобраћај је био потпуно заустављен, што је изазвало огромне гужве и вишесатна чекања.

Мапе саобраћаја показивале су црвено и жуто у оба правца - ка Београду и ка Нишу.

Како преносе очевици, струја се у међувремену вратила, рампе су поново прорадиле, а возила полако настављају кретање. Очекује се да ће се ситуација нормализовати у наредним минутима, иако је притисак на овој деоници и даље јак.

Возачима се саветује додатна пажња и стрпљење док се саобраћај у потпуности не стабилизује.

