Вирус "почистио" цело село!
КОРОНА ЈЕ БИЛА ТЕК НАЈАВА КАТАСТРОФЕ Стручњаци СЗО упозоравају на НЕПОЗНАТИ патоген „БОЛЕСТ X“ која би могла да ПОКОСИ планету!
Стручњаци Светске здравствене организације изразили су забринутост да би свет могао да се суочи са новом, далеко смртоноснијом пандемијом од ковида 19, који је однео око 1,2 милиона живота.
Према њиховим упозорењима, пандемија ковида била је само упозорење на оно што би могло да уследи.
Такозвана "болест X", непознати патоген са потенцијалом да изазове глобалну катастрофу, забрињава стручњаке. Иако је најгора фаза пандемије ковидас, вирус наставља да циркулише, са новим варијантама попут оне која је недавно погодила Уједињено Краљевство.
Међутим, стручњаци СЗО упозоравају да постоји низ других патогена који би могли да изазову још већу штету.
Ебола, Марбург, грип, сви коронавируси, али вероватно најважнији је болест X - термин који смо сковали 2018. године за непознати патоген са потенцијалом за озбиљну глобалну пандемију, рекла је Маргарет Харис из СЗО.
У документарцу Би-Би-Сија "Болест X: Потрага за следећом пандемијом", др Крис Ван Тулекен истражује рад СЗО у Женеви, где стручњаци свакодневно прате епидемије болести широм света. Неки од ових патогена имају застрашујуће стопе смртности.
На пример, епидемија птичјег грипа у Вијетнаму забележила је 129 случајева, од којих је 65 било смртних – стопа смртности од 50%. Слично томе, жута грозница у Јужној Америци (Боливија, Бразил, Колумбија, Еквадор и Перу) изазвала је 56 смртних случајева од 144 потврђена случаја, пише Мирор.
Вирус уништио цело село
Посебно је забрињавајући Хенипавирус, који се проширио са свиња на људе у Малезији 1990-их, уништивши цело село. Са потенцијалном стопом смртности од 40-75%, овај вирус представља озбиљну претњу, посебно зато што су његови елементи пронађени код аустралијских слепих мишева, што указује на могућност преноса ваздушним путем. У случају глобалног ширења путем ваздушног саобраћаја, последице би биле непроцењиве, извештава Мирор.
Још једна претња је птичји грип H5N1, који се проширио на стоку у Тексасу, заразивши пољопривредне раднике и ветеринаре. Иако није пријављена значајна штета од контаминираног млека, стручњаци упозоравају да је H5N1 "ближи пандемијском потенцијалу него икада раније". Најгори могући сценарио укључује мутацију вируса у веома заразну и смртоносну варијанту.
Др Ван Тулекен наглашава да савремена пољопривреда повећава ризик од зооноза - болести које се преносе са животиња на људе. Поред тога, брзи глобални ваздушни саобраћај олакшава ширење патогена пре него што стручњаци могу да реагују. Поред вируса, СЗО такође прати бактеријске и гљивичне инфекције које би могле постати следећа претња.
СЗО активно прати потенцијалне претње кроз свакодневне састанке са стручњацима из Африке, Азије и Америке. Циљ је рано откривање и спречавање ширења нових патогена.
Др Харис упозорава да би следећа болест X могла доћи из било ког дела света и изазвати масовне жртве пре него што се развију ефикасне мере.
Оно што долази могло би учинити да пандемија ковида 19 изгледа благо, закључује Харис, преноси Б92.