НОВИ КОРОНА ВИРУС ШИРИ СЕ ЕВРОПОМ Научници га описују као Франкенштајна, ево који су му сиптоми
Широм Европе бележи се пораст броја заражених, а главну улогу у тренутном таласу има нова подваријанта вируса САРС-КоВ-2, службено названа XФГ, но у јавности већ позната под надимком "Стратус".
Због брзине ширења и потенцијалних импликација за јавно здравство, Светска здравствена организација (WHO) класификовала ју је као "варијанту под надзором", позивајући на појачан опрез и праћење.
Попут многих својих претходника, Стратус припада великој породици Омикрон варијанти, но његова генетика је нешто сложенија. Научници га описују као рекомбинантну или "Франкенштајн" варијанту. То значи да је настао када су две различите подваријанте, у овом случају ЛФ.7 и ЛП.8.1.2, истовремено заразиле исту станицу и размениле свој генетски материјал, стварајући потпуно нови хибридни вирус.
Овај процес није неуобичајен за коронавирусе, али постаје значајан када новонастала варијанта стекне својства која јој дају предност над другима. У случају Стратуса, то се односи на четири кључне мутације у протеину шиљка (спајк протеин), делу вируса који се веже за људске станице. Сматра се да му те промене омогућују ефикасније избегавање имуног одговора стеченог претходним заразама или вакцинацијом.
Занимљиво је да су научници и грађански ентузијасти који прате еволуцију вируса за ову и конкурентску варијанту Нимбус (НБ.1.8.1) одабрали надимке из метеорологије. Док су се раније варијанте називале по митолошким бићима (Кракен) или астрономским појмовима (Ерис, Пирола), сада су на ред дошле врсте облака.
Иако је први узорак XФГ варијанте забележен у јануару 2025. године, њено глобално ширење убрзало се тек последњих месеци. Према подацима WHO-а, до краја јуна Стратус је чинио готово 23 посто свих глобално секвенцираних случајева Ковида-19, што је значајан скок са свега 7,4% колико је износио почетком маја. До сада је детектован у најмање 38 земаља.
Како пише Феникс магазин, број потврђених случајева заразе коронавирусом у Немачкој поново расте. Према најновијим подацима Института Роберт Кох (РКИ), у 37. недељи 2025. забележено је укупно 2.396 нових инфекција, што је пораст у односу на 2.153 случаја из претходне недеље. У порасту је и број случајева акутних респираторних инфекција међу свим узрасним групама.
- Коронавирус је остао с нама, с њим ћемо живети дугорочно - рекао је лекари медицински новинар Кристоф Шпехт.
Истиче да тренутна ситуација није упоредива с првим годинама пандемије.
- Наш имунитет је сада много јачи, а симптоми које људи пријављују углавном су благи: промуклост, болно грло, класични симптоми прехладе, Коронавирус више није изузетак, ако се неко боји короне, требао би да се боји и осталих вируса који круже током јесени и зиме - додао је.
Симптоми које узрокује Стратус углавном су слични онима код пређашњих Омикрон варијанти и најчешће су слични прехлади. Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) наводи следеће уобичајене знакове на које треба обратити пажњу: кашаљ, грлобоља и зачепљен нос, умор и главобоља, болови у мишићима и телу, блага температура или дрхтавица, нови губитак чула укуса или мириса.
Ипак, лекари и пацијенти приметили су један симптом који се чешће повезује управо са Стратусом, а то је промуклост или храпав глас.
Упркос брзом ширењу, све доступне информације упућују на то да Стратус не узрокује теже клиничке слике од својих претходника. Светска здравствена организација проценила је укупни ризик за јавно здравље као "низак".