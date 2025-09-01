clear sky
22°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЈ ВРЕЛОГ ЛЕТА? Од овог датума грмљавина, киша и освежење У ПОЈЕДИНИМ ДЕЛОВИМА ТЕМПЕРАТУРА 9 СТЕПЕНИ

01.09.2025. 20:46 21:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (А. Савановић)

Данас је у већем делу Србије било претежно сунчано и топло, а променљива облачност се очекује углавном на истоку и у планинским пределима.

Ветар слаб и умерен, на истоку повремено и јак западни и северозападни. Највиша температура од 27 до 31 °С.

Сутра се очекује сунчано и топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар. Увече постепено умерено наоблачење са запада, које ће током ноћи на северу понегде условити кишу и пљускове с грмљавином, а ветар ће бити у скретању на умерен и јак западни и северозападни. Најнижа температура од 9 до 18 °С, а највиша од 30 до 34 °С.

У среду и четвртак биће променљиво облачно и мало свежије, местимично са кишом, пљусковима и грмљавином, чешћим и локално израженијим у среду.

Од петка (05.09.) умерено топло уз смену сунчаних и облачних интервала. У већини места биће суво са максималним температурама мало испод или око 30 °С, а краткотрајна киша или пљусак са грмљавином биће локалног карактера.

Метео временска пргноза време
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СТИЖЕ НЕВРЕМЕ! ОРКАНСКИ ВЕТАР, ГРАД И КИША Чубрило упозорава на промену времена у наредним данима

СТИЖЕ НЕВРЕМЕ! ОРКАНСКИ ВЕТАР, ГРАД И КИША Чубрило упозорава на промену времена у наредним данима

29.08.2025. 16:35 16:52
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РХМЗ УПОЗОРАВА, СТИЖУ ПЉУСКОВИ И ГРМЉАВИНА Ово је детаљна прогноза, једном делу земље ПРЕТИ ГРАД
Илустрација, Дневник

РХМЗ УПОЗОРАВА, СТИЖУ ПЉУСКОВИ И ГРМЉАВИНА Ово је детаљна прогноза, једном делу земље ПРЕТИ ГРАД

30.08.2025. 07:22 09:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај