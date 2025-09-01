КРАЈ ВРЕЛОГ ЛЕТА? Од овог датума грмљавина, киша и освежење У ПОЈЕДИНИМ ДЕЛОВИМА ТЕМПЕРАТУРА 9 СТЕПЕНИ
Данас је у већем делу Србије било претежно сунчано и топло, а променљива облачност се очекује углавном на истоку и у планинским пределима.
Ветар слаб и умерен, на истоку повремено и јак западни и северозападни. Највиша температура од 27 до 31 °С.
Сутра се очекује сунчано и топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар. Увече постепено умерено наоблачење са запада, које ће током ноћи на северу понегде условити кишу и пљускове с грмљавином, а ветар ће бити у скретању на умерен и јак западни и северозападни. Најнижа температура од 9 до 18 °С, а највиша од 30 до 34 °С.
У среду и четвртак биће променљиво облачно и мало свежије, местимично са кишом, пљусковима и грмљавином, чешћим и локално израженијим у среду.
Од петка (05.09.) умерено топло уз смену сунчаних и облачних интервала. У већини места биће суво са максималним температурама мало испод или око 30 °С, а краткотрајна киша или пљусак са грмљавином биће локалног карактера.