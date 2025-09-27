КРСТОВДАН ЈЕ, ЦРВЕНО СЛОВО Пости се, унесите ЈЕДНУ СТВАР у кућу за багостање током целе године и конзумирајте ОВУ НАМИРНИЦУ
Данас је црвено слово – обележава се јесењи Крстовдан, односно Воздвижење Часног крста. Велики празник слави се у спомен на дан када је пронађен и ископан Часни крст на Голготи и дан када је враћен из Персије у Јерусалим.
Крстовдан славимо два пута годишње. Јесењи Крстовдан обележава се 27. септембра, а 18. јануара зимски, у знак сећања на прве хришћане и крштење Исуса Христа у реци Јордан.
У стара времена људи су на Крстовдан строго постили, на хлебу и води, али занимљиво – јело се и грожђе, док је друго воће било забрањено. О значају овог обичаја сведочи и народна пословица: "Ко се крстом крст, тај Крстовдан пости!"
У неким српским селима одржавали су се вашари, а овај дан прате и други живописни обичаји.
Стари обичај налаже да се на јесењи Крстовдан стока премазује катраном у знаку крста да би се заштитила од болести. Такође, у селима су се исплаћивали такозвани пољаци, који су чували поља од Ђурђевдана до Крстовдана, терали птице и наплаћивали глобе од оних чија је стока правила штету на туђим њивама. Исплаћивало се онолико колико је било договорено о Ђурђевдану.
У народу се верује да се на Крстовдан змије повлаче на починак и да их од тада више нема. Не треба заборавити још једну стару праксу – верује се да треба ископати рупе за сађење воћака, како би им се стабло што више разгранало.
Један од најлепших обичаја који се везују за јесењи Крстовдан јесте традиција брања и освећење босиљка. Ова биљка је у нашем народу позната као божја и веома је важна за традиционалне обичаје. Кажу да се прво сади босиљак, па тек онда друге биљке и цвеће. Зато би 27. септембра у кућу требало унети мало босиљка – за успех и здравље целе породице. Слично томе, босиљак се качи на икону да цела година не би ишла наопако, а кажу да ваља попити и чај од босиљка.
За људе рођене на овај дан верује се да на нејаким плећима носе сенку Часног крста и да су зато пред Богом посебно одговорни за своје поступке.
Такође, народно веровање каже да се на Крстовдан могу предвидети даље временске прилике, и то на овај начин:
– Ако је на Крстовдан облачно, зима ће бити богата снегом.
– Ако је суво, наредна година ће бити сушна.
– Ако до Крстовдана не оду ласте, неће бити јаке зиме.
– Тиха киша о Крстовдану предсказује благу зиму.
– Грмљавина о Крстовдану предсказује плодну годину.
– После топлог и сувог септембра предстоји хладан и кишовит октобар.
– Септембарска киша донеће злато њивама, а отров виноградима.
– Какав септембар око Крстовдана, такав нас очекује март наредне године.
Како се пости на јесењи Крстовдан
Духовни пост захтева уздржавање од негативних мисли и дела, док телесни подразумева исхрану на води, без намирница животињског порекла, чак и уља. Према обичајима, на јесењи Крстовдан у дом се уноси освештан босиљак, симбол мира и заштите дома и породице од негативне енергије.
Зашто се на јесењи Крстовдан једе грожђе
Грожђе се 27. септембра једе као симбол слатке победе, плодности и обиља. Верује се да они који га конзумирају на јесењи Крстовдан привлаче срећу и просперитет у свој живот.
Зашто је важно вратити дугове
Враћање дугова на јесењи Крстовдан је обичај који симболизује моралну чистоту и поштовање према ближњима. То је гест који ослобађа од терета и ствара хармонију у међуљудским односима.
Крстовдан је дан када се верници подсећају на снагу вере и традиције, уз обичаје који негују духовност и заједништво.