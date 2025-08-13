ДАНАС ЈЕ ДАН ЛЕВОРУКИХ - МАЊИНЕ КОЈА ОСВАЈА СВЕТ Алберт Ајнштајн, Леонардо да Винчи и Никола Тесла су генији који су користили леву руку
Данас славимо малишане који оловку, четкицу или лопту држе у левој руци.
Леворуки чине тек око 10% светске популације, али су често посебни по много чему – од креативности, преко интелигенције, па све до спортских способности. Ево неколико занимљивости које можда нисте знали.
Паметни генијалци
Велики број славних умова био је леворук – Алберт Ајнштајн, Леонардо да Винчи и Никола Тесла. Научници верују да леворуки имају нешто другачију повезаност између можданих хемисфера, што може допринети већој креативности и способности решавања проблема.
Ум уметника
Леворука деца често показују израженији таленат за цртање, музику и архитектуру. Њихов мозак, кажу стручњаци, другачије обрађује боје, облике и звуке.
Спортска предност
У спортовима један на један – попут тениса, бокса или мачевања – леворуки играчи често имају предност, јер се противници ређе сусрећу са таквим стилом игре.
Мали знакови већ у стомаку
Ултразвук зна да открије будуће леворуке – ако беба сиса палац леве руке, шансе су велике да ће та рука остати доминантна и касније.
Касније у пубертет
Статистика каже да леворука деца у просеку улазе у пубертет неколико месеци касније од својих вршњака дешњака.
Светски дан леворуких
Обележава се сваке године 13. августа, не само као признање посебности, већ и као подсећање да свет треба да се прилагођава и њима – од школских клупа до спортских реквизита.