clear sky
30°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНАС ЈЕ ДАН ЛЕВОРУКИХ - МАЊИНЕ КОЈА ОСВАЈА СВЕТ Алберт Ајнштајн, Леонардо да Винчи и Никола Тесла су генији који су користили леву руку

13.08.2025. 11:20 11:36
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Данас славимо малишане који оловку, четкицу или лопту држе у левој руци.

Леворуки чине тек око 10% светске популације, али су често посебни по много чему – од креативности, преко интелигенције, па све до спортских способности. Ево неколико занимљивости које можда нисте знали.


Паметни генијалци

Велики број славних умова био је леворук – Алберт Ајнштајн, Леонардо да Винчи и Никола Тесла. Научници верују да леворуки имају нешто другачију повезаност између можданих хемисфера, што може допринети већој креативности и способности решавања проблема. 

Ум уметника

Леворука деца често показују израженији таленат за цртање, музику и архитектуру. Њихов мозак, кажу стручњаци, другачије обрађује боје, облике и звуке.

Спортска предност

У спортовима један на један – попут тениса, бокса или мачевања – леворуки играчи често имају предност, јер се противници ређе сусрећу са таквим стилом игре.

Мали знакови већ у стомаку

Ултразвук зна да открије будуће леворуке – ако беба сиса палац леве руке, шансе су велике да ће та рука остати доминантна и касније.

Касније у пубертет

Статистика каже да леворука деца у просеку улазе у пубертет неколико месеци касније од својих вршњака дешњака. 

Светски дан леворуких

Обележава се сваке године 13. августа, не само као признање посебности, већ и као подсећање да свет треба да се прилагођава и њима – од школских клупа до спортских реквизита.

(k1info.rs)

леворуки Светски дан
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај