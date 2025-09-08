ЉУБАВ, АЛИ И ДОБАР ЗАЛОГАЈ НА СЕОСКИ НАЧИН Гужва у Заблаћу! На тезгама свега; од воћа и поврћа, преко сира, меда, ракије, па до вина и разних укусних ђаконија
ЧАЧАК: У чачанском селу Заблаће одржана је гастрономска манифестација „Плодови Западног Поморавља”, која је окупила произвођаче из поморавских села и показала да је овај крај права ризница хране и традиције.
На тезгама се могло наћи све што домаћинства стварају на својим пољима и окућницама, од воћа и поврћа, преко сира и меда, па све до вина, ракије и јела спремљених по старим рецептима.
Село Заблаће је окупило бројне произвођаче, а то је младо село, његови житељи су вредни, ту су удружења жена, вредне руке домаћица из читавог Моравичког округа. Што се тиче хране, припремљен је био старински купус, гулаш, пасуљ, хајдучки ћевап, печени прасићи расе моравка, јагњићи храњени плодовима ових крајева”, рекла је за РИНУ Мира Миновић, испред Центра за неговање традиције Чачак.
Посебну пажњу привукло је Удружење „Љубав на сеоски начин”, инспирисано чувеном серијом, које је изложило рукотворине и предмете из прошлих времена, оно што се некада плело, штрикало и припремало, а данас успешно отргнуто од заборава.
Наша удружења из Моравичког округа, али и из Рашког, показала су вредност и снагу жене са села, јер оне су стуб сваког друштва. Из нашег чувеног села Брезовице, одакле пуца поглед као са Каблара, пекли су се прасићи расе моравке, што је посебно привукло пажњу и било омиљено за дегустацију”, појаснила је кроз осмех Мира Миновић.
Манифестација у Заблаћу доказала је да српско село има снагу и будућност, ако се његови људи удруже и заједно чувају традицију, порука је Центра за неговање традиције у Чачку.
Управо у заједништву лежи пут развоја, али и ослонац да се културно и гастрономско богатство сеоског подручја поморавских села пренесе будућим генерацијама.