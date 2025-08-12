ЉУДИ И СТОКА У БОЖЕТИЋИМА ЖЕДНИ И МУЧЕ СЕ Чекају воду већ годинама, ВЕЋИНА ПАРЦЕЛА ВОДИ СЕ НА МРТВЕ ВЛАСНИКЕ и то стопира радове - хитно неопходан њихов превод на живе потомке!
НОВА ВАРОШ: Мештана Божетића и суседних села протествовали су испред зграде општине због како кажу, неиспуњених обећања око довођења воде са врела Трудовачке реке, што би трајно решило њихов вишедеценијски проблем са водоснабдевањем.
Они су пред зграду општине тракторима стигли око 10 сати, а протест се завршио око 11. 30 након што им се обратио председник општине Бранко Бијелић.
Бијелић је окупљене грађане подсетио да је од 2020. године, када су почели радови, па све до данас, у водовод са Ћурчића врела уложено више од 170 милиона динара, као и да је половину средстава обезбедила држава, а другу половину локална самоуправа. Он је нагласио да је до сада изграђена каптажа и три резервоара укупне запремине 300 кубика, као и две црпне станице, две трафостанице, пет километара гравитационог и три километра потисног цевовода, као и да је извршена набавка првих 700 метара магистралног цевовода и шест километара цеви за секундарну мрежу, те да ће врло брзо стићи и додатне цеви у дужини од пет километара.
Према његовим речима за ову годину је у буџету општине Нова Варош обезбеђено 40 милиона динара за наставак радова и да финансијска средства нису проблем.
Али је проблем грађевинска дозвола без које нема наставка радова на магистралном цевоводу и секундарној мрежи према жедним селима. Нисмо успели да решимо имовинске односе на око 30 парцела које се још увек воде на преминуле власнике. Због тога смо затражили од Владе Србије да утврди јавни интерес на овим парцелама, како би могла да се изврши непоптпуна експропријација и потом прибави грађевинска дозвола која је законски услов за наставак радова”, појаснио је окупљеним грађанима први човек општине Нова Варош.
Мештани су одлучили да се обрате председнику Србије Александру Вучићу писмом, које су на овом скупу прочитали, а потом су се разишли уз информацију надлежних да ће вода са врела Трудовачке реке до краја септембра стићи до центра месне заједнице на Боровитој главици, као и да ће радови потом бити настављени ка осталим селима.