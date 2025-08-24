overcast clouds
МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ НОВИ ВРЕЛИ ЛЕТЊИ ТАЛАС Температуре ће ићи до +37, али не задуго

24.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
прогноза
Фото: ChatGTP/илустрација

Према прогнози професора географије и метеоролога аматера Марка Чубрила, Србију и регион очекују врло свежа јутра и постепени раст температура, све до праве летње врућине крајем недеље.

Наредних дана време ће бити углавном суво и ведро, уз могућност локалних пљускова са грмљавином само на крајњем југу региона. Ноћи ће бити врло свежe, у појединим местима ван градова минимална температура могла би да падне испод +6 степени, док ће у већини крајева бити између +7 и +17 степени.

Дневне температуре постепено расту и већ у среду биће од +24 до +31 степен. У другом делу недеље очекује се прилив топлог, суптропског ваздуха са југа, па ће у петак максималне температуре достићи од +28 до чак +37 степени Целзијуса. На Јадрану ће дувати југo, а на копну јужни ветар и топла кошава.

Међутим, већ у петак после подне над западом региона и дуж Јадрана могући су локални пљускови, док ће у суботу у већем делу региона време бити нестабилно и свежије, уз максимуме од +25 до +31 степен. После тога следи дан-два сувог и топлог времена, али око 3. септембра Чубрило упозорава на могуће јаче погоршање и осетније освежење.

