МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ НОВИ ВРЕЛИ ЛЕТЊИ ТАЛАС Температуре ће ићи до +37, али не задуго
Према прогнози професора географије и метеоролога аматера Марка Чубрила, Србију и регион очекују врло свежа јутра и постепени раст температура, све до праве летње врућине крајем недеље.
Наредних дана време ће бити углавном суво и ведро, уз могућност локалних пљускова са грмљавином само на крајњем југу региона. Ноћи ће бити врло свежe, у појединим местима ван градова минимална температура могла би да падне испод +6 степени, док ће у већини крајева бити између +7 и +17 степени.
Дневне температуре постепено расту и већ у среду биће од +24 до +31 степен. У другом делу недеље очекује се прилив топлог, суптропског ваздуха са југа, па ће у петак максималне температуре достићи од +28 до чак +37 степени Целзијуса. На Јадрану ће дувати југo, а на копну јужни ветар и топла кошава.
Међутим, већ у петак после подне над западом региона и дуж Јадрана могући су локални пљускови, док ће у суботу у већем делу региона време бити нестабилно и свежије, уз максимуме од +25 до +31 степен. После тога следи дан-два сувог и топлог времена, али око 3. септембра Чубрило упозорава на могуће јаче погоршање и осетније освежење.