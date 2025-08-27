МЕЧКА И МЕЧИЋИ ДОЛАЗЕ ДО ЈЕЗЕРА Издато упозорење Националног пара "Тара"
БАЈИНА БАШТА: Јавно предузеће „Национални парк Тара“ издало је упозорење посетиоцима и становништву да је у последњих месец дана на подручју приобаља језера Перућац редовно уочавана мечка са три мечета.
– Најчешће их виђамо на простору од шест до осам километара од бране, али је било случајева да се појаве и на путу од Перућца ка Растишту - саопштили су из управе парка.
Посебну опасност представља то што је реч о женки са младунцима, чије понашање, како наглашавају стручњаци, може бити непредвидиво и агресивно.
– Њено понашање је заштитнички настројено, што може угрозити људе. Зато апелујемо на све да буду опрезни и да се придржавају препорука - додали су из парка.
Препоруке за безбедност
У циљу заштите посетилаца, Национални парк Тара препоручује да се људи не крећу приобаљем и околином језера у ноћним сатима и рано ујутру, да се у случају сусрета одмах удаље без панике, те да не прилазе ни мечићима ни медведима који пливају.
– Пси морају бити на повоцу, јер могу узнемирити медведа и изазвати напад. Такође, молимо да се храна и отпатци не остављају у природи, јер то привлачи дивље животиње. Подсећамо да камповање на овом подручју није дозвољено - наведено је у саопштењу.