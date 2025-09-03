Проглашена тродневна жалост
МЕЂУ СТРАДАЛИМА У ЛИСАБОНУ ИМА СТРАНАЦА Хитно се огласила Амбасада Србије у Португалији! (ВИДЕО)
Најмање 15 особа је погинуло, а повређено је 18 особа, међу којима су двоје деце и трудница, када је популарна туристичка атракција у Лисабону исклизнула из шина и срушила се.
Амбасада Србије у Португалији још нема информације о томе да ли међу настрадалима има држављана Србије.
Како су из амбасаде рекли, тренутно раде на томе да добију све релевантне информације о несрећи.
У комуникацији смо са свим надлежним службама у Лисабону. Још немамо информације, али будући да је реч о атрактивној туристичкој дестинацији популарној међу нашим грађанима, покушавамо да добијемо информације, кажу за “Блиц” у амбасади.
Хитне службе кажу да "не могу потврдити националности жртава, али да је у несрећи погинуло неколико странаца".
Међу погинулима су и португалски држављани.
O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe
— Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025
Португалска влада прогласила је дан жалости на државном нивоу и три дана жалости у Лисабону.
Бригада судске полиције позвана је да истражи узрок несреће на жичари Глорија која може да прими до 42 путника и представља знаменитост Лисабона која је веома популарна међу туристима.
Жичари Глорија отворена је пре више од једног века, 1885. године.
Подсетимо, популарна туристичка атракција у Лисабону, жичара Глорија, исклизнула је из шина и срушила се, саопштила је португалска полиција.
Фотографија са места догађаја показује да је кабина жичаре, слична трамвају, практично уништена.