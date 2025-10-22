СЛАВИМО СВЕТОГ АПОСТОЛА ЈАКОВА Не ради се ништа тешко и не виче се у кући ДЕВОЈКЕ ОВО ТРЕБА ДА УРАДЕ У ПОНОЋ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛИХ СИЛА
Православни верници данас славе Светог апостола Јакова, Епископа Јерусалимског, изузетну фигуру раног хришћанства, познатог по својој праведности и строгим моралним поукама, посебно упућеним богатима.
Свети апостол Јаков, називан и братом Господњим, био је син праведног Јосифа, мужа Пресвете Богородице. Овај необичан назив заслужио је када се, приликом Јосифове поделе имања синовима, једини успротивио браћи и пристао да свој иметак подели са Исусом, кога остали синови нису сматрали братом.
Јаков је читавог живота живео изузетно аскетски, хранећи се искључиво хлебом и водом, без масти и уља. Након Васкрсења, Исус му се, по предању, лично јавио. Јаков је потом 30 година служио као епископ у Јерусалиму и саставио је прву литургију, коју су касније скратили свети Василије Велики и свети Јован Златоусти.
Посебно је био оштар према богаташима, упозоравајући их на понизност. Његова порука била је снажна: ако не буду понизни, проћи ће као „цвет травни“ који увене кад огреје сунце. Подсећао је да је Бог изабрао „сиромахе овога света“ да буду богати вером и наследници Царства.
Своју браћу у вери опомињао је да не указују част богатима, реторички их питајући: „Нису ли богаташи ти који вас угњетавају и зар вас они не вуку на судове?“ Осуђивао је њихово „наслађивање на земљи“ и пророчки говорио о невољама које долазе, тврдећи да ће њихово нагомилано богатство иструнути, одећу појести мољци, а злато и сребро зарђати.
Најснажније упозорење упутио је због неправде према радницима: „Гле, вапаји плата радника који су пожњели њиве ваше, коју сте им закинули; и вапаји жетелаца дођоше до ушију Господа Саваота“.
Јевреји су се дивили његовој праведности и прозвали су га Јаковом Праведним. Међутим, када је за првосвештеника постављен Анан, сковао је план да убије Јакова као Христовог проповедника.
Током прославе Пасхе, старешине су му наредиле да се попне на кров Храма и говори против Христа. Јаков је, уместо тога, почео да проповеда народу о Христу као Сину Божјем и Месији.
Разјарени свештеници су га скинули са крова, при чему је тешко повређен. Ипак, на коленима је пружио руке ка небу и завапио: „Опрости им Господе овај грех, јер не знају шта чине“. У том тренутку, један човек му је пришао и свом силином га ударио по глави, чиме је Свети Јаков скончао у својој 63. години.
Обичаји везани за данашњи празник налажу да би ваљало помоћи некоме ко је у невољи – саветом, храном или на било који други начин. Предање каже да ће милостиви апостол Јаков свакоме ко данас прикаже своје хришћанске врлине испунити сваку молитву.
Према народном веровању, неудате девојке би у поноћ требало да се умију хладном водом, како би се заштитиле од злих духова и обезбедиле себи здраво потомство.