НЕЗАПАМЋЕНА ПОРОДИЧНА ТРАГЕДИЈА Син угушио мајку пешкиром док је гледала ТВ па СМИРЕНО ПОЗВАО ПОЛИЦИЈУ
Син (18) је угушио мајку пешкиром, док је она безбрижно седела на каучу и гледала телевизију у њеној кући у грчком месту Трикала.
Неколико минута раније, њен син је седео поред ње и гледао телевизију. Он је у једном тренутку устао, ништа јој није рекао, отишао је у купатило, узео пешкир и обмотао га око врата мајке (54), док се није онесвестила.
Тинејџер, који је живео са оцем, јер су му се родитељи развели, наводно се често свађао са мајком, јер није одобравао, како је тврдио, њене поступке и понашање.
Након убиства мајке, младић је смирено позвао полицију и рекао им шта је урадио.
"Дођите и ухапсите ме", рекао је полицајцима преко телефона.
Полицајци су одмах дошли и у кући су пронашли тело жене, а њен син је одмах ухапшен.
Тело жене је послато на обдукцију, али се према првим резултатима истраге сумња да је смрт наступила гушењем.
Тинејџер нема историју психичких проблема, преносе грчки медији.
Према првим резултатима истраге сумња се да је мотив убиства био сукоб мајке и сина, али ће више бити познато када истрага буде завршена.