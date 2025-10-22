overcast clouds
ПОСЛЕДЊИ ЛЕП ДАН ОВЕ НЕДЕЉЕ Смењиваће се сунце и облаци ОД ПЕТКА ПАД ТЕМПЕРАТУРЕ

Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас током дана бити мало и умерено облачно са сунчаним интервалима, осим на југозападу, југу и југоистоку земље где се уз више облачности понегде очекује и слаба киша, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод.

Ветар ће бити слаб и умерен, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак јужни и југоисточни, а температуре ће бити од два до 16 степени на истоку, односно до 22 на западу земље. 

У Београду ће бити мало и умерено облачно са сунчаним интервалима уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар и највишу дневну температуру око 21 степен.

Наоблачење са кишом и пљусковима очекује се крајем дана у четвртак најпре у северним и западним деловима земље, док се од петка очекује и пад температуре.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
