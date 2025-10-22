overcast clouds
ВОЗАЧИ ОЧАЈНИ НА ГРАНИЦИ Редови се не померају сатима

22.10.2025. 07:19 07:22
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне Полиције добијеним у 5.15 часова, на излазним терминалима граничних прелаза теретна возила се на прелазу Сремска Рача задржавају два сата, на Келебији три сата, док на прелазу Шид чекају пет сати, а на Батровцима шест сати.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.


Задржавања нема ни на наплатним станицама.

Ауто-мото савез Србије (AMSS) наводи да ће се саобраћај данас одвијати уз углавном повољне временске прилике, док у јутарњим часовима магла може отежавати видљивост на путевима у планинским пределима и уз речне токове.

АМСС скреће пажњу и на могуће одроне на деоницама које пролазе кроз стенске усеке и клисуре.

стање на путевима
Вести Друштво
