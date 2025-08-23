МЕКСИКАНЦИ ОДУШЕВИЛИ МЕШТАНЕ ПРАЊАНА Фоклораши Виданзе необични гости на Сабору виолиниста подно Сувобора
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ; Највеселије село у Србији током овог викенда свакако су Прањани подно Сувобора где се одржава седми по реду Сабор виолиниста.
У ово мало, али прелепо место стигли су гости из свих крајева наше земље, али и из света, а смештајни капацитети одавно су заузети. На падине Сувобора стигли су чак и гости из далеког Мексика, чланови фолклорног ансамбла Виданза, који уживају у српској љубазности и звуцима виолине који дирају право у срце.
Егзотични гости из далеког Мексика донели су радост,ритам,осмех. Њихов репертоар без обзира на све културне и остале разлике одише темпераментом који је нашим људима и те како пријемчив.
- Све је сјајно, виолине заиста нестварно звуче. То је она права музика за срце и душу, како овде мештани воле да кажу. Село је прелепо, људи су предивни. Ово је заиста једно дивно искуство за нас, каже за РИНУ један од Мексиканаца.
Иначе, фолклорна ансамбл Виданза основана је у септембру 2012. године под руководством Џесике Наваро у Кордоби, Веракруз, са играчима из централног региона Високих планина.
Ансамбл се састоји од три секције: Дечје, Припремне и Репрезентативне групе. Њихов репертоар приказује фолклор из различитих држава Мексиканске Републике.
Алтернативни фолклор је стил који је Виданза усвојила у свом раду. Показали су свој уметнички квалитет на најважнијим сценама региона и у другим мексичким државама, као што су Мичоакан, Оахака, Мексико Сити, Естадо де Мексико, Тласкала, Синалоа, Пуебла, Доња Калифорнија Сур и Идалго, између осталих.
Поред тога, учествовали су на Међународним фестивалима фолклора у Колумбији, Бугарској, Италији, Костарики, Перуу, Панами, Еквадору и Мексику.