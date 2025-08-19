МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕАГОВАЛО: Доводе се у заблуду запослени у образовању али и шира јавност; Сагласност за запошљавање се даје на годишњем нивоу
БЕОГРАД: Министарство просвете демантовало је данас наводе Независног синдиката просветних радника Србије, да годинама нису организовани конкурси за запошљавање у просвети на неодређено време и да се овом, али и другим неистинитим тврдњама, које ова организација износи у допису који је, према наводима медија, упућен школама, доводе у заблуду запослени у школама, али и шира јавност.
Како се наводи у саопштењу министарства просвете, у претходних осам фаза запошљавања, почев од 2020. године, радно место на неодређено време добило је више од 22.600 просветних радника у основним и средњим школама.
Влада Србије је последњу сагласност за запошљавање на неодређено у просвети, односно за попуњавање слободних, упражњених радних места са најмање 30 одсто ангажовања дала јула прошле године, а ова сагласност односила се на запошљавање 1.312 наставника.
Потребе за ангажовањем наставника на неодређено време се сагледавају на годишњем нивоу и Влада Србије сваке године даје сагласност за нова запошљавања на неодређено време.
Поред тога, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава разматра на месечном нивоу захтеве школа и процењујући приоритете даје сагласност на расписивање конкурса на неодређено време за упражњена радна места.
Министарство просвете оштро демантује и наводе Независног синдиката просветних радника Србије да било ко из власти врши притисак на директоре у погледу ангажовања наставника на одређено време и меша се у овај посао директора установа.
Организација рада у свакој установи јесте искључива надлежност директора, који су по Закону о основама система образовања и васпитања одговорни за законитост свих поступака и обезбеђивање да наставу изводе стручна и квалификована лица, односно њихова је дужност да обезбеде услове за извођење наставе, да организују наставу и обезбеде наставни кадар у школама, чија је једина сврха образовање ученика.
У том смислу директор процењује потребу за ангажовањем, али и учинак наставника који су били ангажовани на одређено време.
Министарство наглашава да нема места тврдњама да ће наставници из политичких разлога бити замењени нестручним лицима.
Министарство у складу са законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме, а кроз поступања надлежне просветне инспекције, врши контролу принципа квалитета, стручности и законитости у школама и, у случају потребе, налаже мере да се неправилности и незаконитости отклоне.
Свака тврдња супротна овоме представља дезинформацију и непотребно уноси забуну међу запосленима и родитељима, а министарство ће, као и до сада, наставити да помно прати поштовање прописа у раду установа образовања.