few clouds
29°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕАГОВАЛО: Доводе се у заблуду запослени у образовању али и шира јавност; Сагласност за запошљавање се даје на годишњем нивоу

19.08.2025. 18:18 18:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД: Министарство просвете демантовало је данас  наводе Независног синдиката просветних радника Србије, да годинама нису организовани конкурси за запошљавање у просвети на неодређено време и да се овом, али и другим неистинитим тврдњама, које ова организација износи у допису који је, према наводима медија, упућен школама, доводе у заблуду запослени у школама, али и шира јавност.

Како се наводи у саопштењу министарства просвете, у претходних осам фаза запошљавања, почев од 2020. године, радно место на неодређено време добило је више од 22.600 просветних радника у основним и средњим школама.

Влада Србије је последњу сагласност за запошљавање на неодређено у просвети, односно за попуњавање слободних, упражњених радних места са најмање 30 одсто ангажовања дала јула прошле године, а ова  сагласност односила се на запошљавање 1.312 наставника.

Потребе за ангажовањем наставника на неодређено време се сагледавају на годишњем нивоу и Влада Србије сваке године даје сагласност за нова запошљавања на неодређено време. 

Поред тога, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава разматра на месечном нивоу захтеве школа и процењујући приоритете даје сагласност на расписивање конкурса на неодређено време за упражњена радна места.

Министарство просвете оштро демантује и наводе Независног синдиката просветних радника Србије да било ко из власти врши притисак на директоре у погледу ангажовања наставника на одређено време и меша се у овај посао директора установа.

Организација рада у свакој установи јесте искључива надлежност директора, који су по Закону о основама система образовања и васпитања одговорни за законитост свих поступака и обезбеђивање да наставу изводе стручна и квалификована лица, односно њихова је дужност да обезбеде услове за извођење наставе, да организују наставу и обезбеде наставни кадар у школама, чија је једина сврха образовање ученика.

У том смислу директор процењује потребу за ангажовањем, али и учинак наставника који су били ангажовани на одређено време.

Министарство наглашава да нема места тврдњама да ће наставници из политичких разлога бити замењени нестручним лицима. 

Министарство у складу са законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме, а кроз поступања надлежне просветне инспекције, врши контролу принципа квалитета, стручности и законитости у школама и, у случају потребе, налаже мере да се неправилности и незаконитости отклоне.

Свака тврдња супротна овоме представља дезинформацију и непотребно уноси забуну међу запосленима и родитељима, а министарство ће, као и до сада, наставити да помно прати поштовање прописа у раду установа образовања.

Министарство просвете
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај