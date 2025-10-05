ДАНАС СЛАВИМО СВЕТОГ ФОКУ БАШТОВАНА Ово никако не смете да радите, а ево шта да дате комшији уколико га сретнете
Српска православна црква и њени верници данас славе Светог мученика Фоку Баштована.
Свети Фока Баштован је живео у 3. веку. Према предању, он је живео у граду Синопу близу Црног Мора и био је баштован. Поседовао је башту, из које је овај светитељ делио воће и поврће сиротињи. Плодове свог рада, свеже поврће и воће, није продавао како би стекао богатство, већ их је делио са сиромашнима, путницима и свима који би се затекли пред његовим домом.
Његова башта била је извор хране за тело, а његова реч и благост извор духовне окрепе. Сваког госта дочекивао је отвореног срца, нудећи му не само оброк, већ и утешну реч Јеванђеља, ширећи тако хришћанску веру на ненаметљив и искрен начин.
Хришћанин је својим врлинама навео многе многобошце да приме хришћанство. Када је локални кнез, прогонитељ хришћана, чуо за Фоку и његову веру, послао је војнике са наређењем да га пронађу и убију. Не знајући куда иду, војници су, тражећи Фоку, закуцали управо на његова врата.
Свети Фока их је примио на свом имању веома срдачно, погостио плодовима из баште. Војницима се човек толико свидео да нису желели да га убију. Међутим, светитељ их је замолио да, ипак, изврше наређење јер није жело да због њега настрадају.
На месту где су похрањене његове чудотворне мошти, касније је подигнут храм посвећен овом изузетном светитељу.
Светог Фоку Баштована нарочито поштују морнари. Верује се да на данашњи дан нико не сме да одбије просјака који му дође на кућни праг јер на тај начин вређају и свеца.
Познаници и комшије данас треба једни другима да дарују воће како би њихово пријатељство остало чврсто и трајало дуго.