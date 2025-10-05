overcast clouds
УЈУТРУ МРАЗ, А ПОТОМ НАОБЛАЧЕЊЕ СА ПЉУСКОВИМА Отопљење се очекује ОВОГ ДАТУМА, а ево шта нам следи после

05.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Илустрација / Canva

У Србији ће ујутро бити хладно, нарочито на југу и југоистоку где се очекује и локална појава слабог приземног мраза, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

Током дана се очекује постепено наоблачење са северозапада, ујутро и пре подне са кишом на северу и западу, а после подне и увече и у осталим пределима, када се очекује и локална појава пљускова.

Ветар ће бити слаб и умерен северозападни, на југу и истоку јужних праваца, који ће у планинским пределима бити повремено и јак, а најнижа температура ће се кретати од 0 до девет степени, док ће највиша бити од 13 до 19 степени.
    
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 12. октобра, почетком следеће седмице биће претежно облачно, местимично са кишом, која се у среду у првом делу дана очекује још на истоку и југу.

Затим ће бити суво и топлије са дужим сунчаним интервалима и највишом дневном температуром у већини места од 17 до 20 степени. 

У петак увече на северу, а за викенд и у осталим крајевима очекује се ново наоблачење са кишом уз пад температуре.

Метео мраз киша
