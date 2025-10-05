overcast clouds
ХАОС У ЦЕНТРУ САРАЈЕВА Упао у хотел наоружан, па покушао пљачку

05.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Фото: Дневник

У хотелу "Астра" у Сарајеву јуче је покушана пљачка, али захваљујући брзој реакцији запосленог, починилац није успео да узме новац из касе.

Осумљичени мушкарац је наводно, како преноси Информе, приликом покушаја пљачке био наоружан хладним оружјем, али га није употребио.

О овом догађају одмах је обавештена Полицијска управа Стари Град Сарајево, која интензивно ради на идентификацији и проналаску осумњиченог, преноси Аваз.

сарајево хотел
Вести Регион
