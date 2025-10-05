ЗА МЕСЕЦ ДАНА ПОЧИЊЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТИМА Ево шта све бруцоши и студенти морају да знају

Због протеста, студентских блокада и штрајкова запослених, до пре неколико месеци било је неизвесно да ли ће, и на који начин, студенти моћи да заврше студије, као и шта ће бити са будућим бруцошима. Упркос тмурним предвиђањима и нагађањима, на факултетима у Београду и Србији увелико је почео трећи, септембарски уписни рок, а упоредо се одржавају и испитни рокови за студенте како би се све надокнадило.

Подсетимо, сви факултети и Универзитети у Београду почели су још у јулу са надокнадом неодржане наставе током блокада и штрајкова. То је, како смо раније писали, било неопходно како би се текућа школска година завршила, запослени добијали плате, а факултети добили потребне квоте за упис нове генерације студената.

Кад почиње нова школска година на факултетима

Текућа школска 2024/25. година завршава се 31. октобра, а нова 2025/26. година на Београдском универзитету почеће 1, односно 3. новембра. Министар просвете Дејан Вук Станковић раније је најавио да ће 3. новембра почети нова школска година на универзитетима и "то у пуном капацитету"

Како је он тада рекао, "не жели да верује у сценарио да ће поново бити блокада, али да ће, уколико их буде, одговор државе бити исти као и до сада".

Фото: Дневник

- Верујем у нормализацију стања на свим универзитетима у Србији, посебно на београдском где је било најбурније уз новосадски прошле школске године - навео је Вук Станковић тада.

У студентске слушаонице и амфитеатре негде и у октобру

Део студената већ је почетком октобра пошао на предавања, а то је за "Блиц" раније потврдио и Дејан Филиповић, проректор за наставу Универзитета у Београду. Он је истакао да нова академска година званично почиње 1. новембра, према одлуци Сената Универзитета.

- Одлуком Сената школска 2025/26 година почиње 1. новембра, али 1. новембар је субота, тако да претпостављам да ће скоро сви кренути у понедељак 3. новембра. Наравно ми ми имамо одређени број факултета који сваке године крећу 7 дана раније - објаснио је Филиповић.

Он се тада у разговору за "Блиц" осврнуо и на несвакидашњу ситуацију на Универзитету у Београду.

- Занимљиво је да је Православни богословски факултет започео наставу већ 1. октобра, мимо одлуке и без обавештавања ректората, што је преседан, али у оквиру њихових права - наводи Филиповић.

У току испитни рокови, али и трећи уписни рок

Трећи уписни рок, уједно и последња шанса за будуће студенте да упишу факултете, на већини факултета широм Србије почео је у октобру. Иако су најпопуларнији факултети већ попуњени, на неким смеровима још увек има слободних места, како на буџету, тако и на самофинансирању.

Завршетком другог уписног рока, како је објављено на сајту Универзитета у Београду од 15.248 слободних места остало је слободно 3.596 места, од тога 1.973 буџетска и 1.623 самофинансирајућа.

Фото: Дневник

Колико је слободних места остало на универзитетима у Србији током трећег уписног рока:

Слободна места на факултетима Универзитета у Београду у трећем уписном року

Слободна места на факултетима Универзитета у Новом Сад у трећем уписном року

Слободна места на факултетима Универзитета у Нишу у трећем уписном року

Слободна места на факултетима Државном универзитету у Новом Пазару у трећем уписном року

- Факултети који желе расписују трећи рок, а они који су већ попунили сва места не могу да га распишу. Овај уписни рок углавном користе кандидати који нису успели да упишу жељени факултет у прва два рока, они који су се предомислили, али и ђаци који су завршили средњу школу у иностранству - објаснио је раније Филиповић за "Блиц", и додао:

- Очекујем да ћемо бити на нивоу претходне године, или можда 100, 200 места мање, што је пад од највише једног до два процента. Имајући у виду касно одобравање квота, демографску ситуацију и друштвене околности, то сматрам успехом - наглашава Филиповић.

Фото: Дневник

Распоред трајања трећег уписног рока на универзитетима у Србији

Универзитет у Београду - почео 1. октобра, и траје до 13. октобра

Универзитет у Новом - почео 2. октобра, и траје до 15. октобра

Универзитет у Нишу - почео 1. октобра, и траје до 31. октобра

Универзитет у Крагујевцу - почео 29. септембра, и траје до 31. октобра

Државни универзитет у Новом Пазару - почео 30. септембра, и траје до 11. октобра

Универзитет у Приштини - без трећег уписног рока пошто је упис нове генерације студената завршен након другог уписног рока