МИНИСТАРКА ПАВКОВ С АМБАСАДОРОМ ФЕРГУСОНОМ о сарадњи у области управљања отпадом и отпадним водама
Министарка животне средине Сара Павков разговарала је данас с амбасадором Велике Британије и Северне Ирске у Републици Србији Едвардом Фергусоном у циљу унапређења заједничке сарадње у области заштите животне средине.
Размотрили смо и могућности даље сарадње у области управљања отпадом и отпадним водама, реализацији инфраструктурних пројеката, одговору на климатске промене, као и могућности подршке у јачању институционалних капацитета у области управљања отпадом и отпадним водама, рекла је Павков.
Како је истакла, радује је што је амбасадор Фергусон изразио спремност и вољу за подршку и помоћ у реализацији пројекта које Министарство реализује у сарадњи с јединицама локалних самоуправа, али и заинтересованост за додатно унапређење сарадње са Републиком Србије.