МИНИСТАРКА ПАВКОВ С АМБАСАДОРОМ ФЕРГУСОНОМ о сарадњи у области управљања отпадом и отпадним водама

10.09.2025. 17:30 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
сара
Фото: printscreen/Instagram/ministarstvozzs

Министарка животне средине Сара Павков разговарала је данас с амбасадором Велике Британије и Северне Ирске у Републици Србији Едвардом Фергусоном у циљу унапређења заједничке сарадње у области заштите животне средине.

Размотрили смо и могућности даље сарадње у области управљања отпадом и отпадним водама, реализацији инфраструктурних пројеката, одговору на климатске промене, као и могућности подршке у јачању институционалних капацитета у области управљања отпадом и отпадним водама, рекла је Павков.

Како је истакла, радује је што је амбасадор Фергусон изразио спремност и вољу за подршку и помоћ у реализацији пројекта које Министарство реализује у сарадњи с јединицама локалних самоуправа, али и заинтересованост за додатно унапређење сарадње са Републиком Србије.
 

министарство за заштиту животне средине отпад отпадне воде
