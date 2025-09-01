Заборавите на топиће и тренерке!
МОЖЕ НА ПЛАЖИ, АЛИ НЕ У ШКОЛИ Кодексом облачења против недоличног понашања! Распуст је прошао: СКИДАЈТЕ ВЕШТАЧКЕ НОКТЕ И ТРЕПАВИЦЕ, ПУПАК ДА СЕ НЕ ВИДИ
Почетак школске године доноси бројне промене за ученике, али правила облачења остају иста - иста у смислу правила, али потпуно различита од оног на шта су навикли ових нешто више од два месеца током летњег распуста.
Начин облачења ученика, а нарочито ученица у средњим школама, постао је толико провокативан да их професори све чешће враћају кући због неприкладног дрес кода. Овакав тренд приметан је и у основним школама. Како би зауставиле овакво понашање, неке школе су увеле кодекс облачења. Дугачки, вештачки нокти, топићи да се види пупак, кратки шортсеви и сукње... Може на плажи, не и у школи!
Школе чак имају право да ученике који се не придржавају задатих правила о одевању удаље са наставе и пошаљу кући да се адекватно обуку, а наставници тај изостанак ученика евидентирају као неоправдан. Ђаци у школама у Србији нису у обавези да носе униформе, али се од њих очекује да се обуку пристојно, као што закон налаже.
Основна школа "Јеврем Обреновић" из Шапца, рецимо има објављен кодекс облачења за ученике, наставнике и ваннаставно особље који важи већ годинама.
Одећа треба да буде примерена узрасту
Наводе да одећа одражава укус и стил сваке особе који мора бити поштован, али и да треба да буде примерена узрасту и школи у коју ученици долазе.
Овај кодекс између осталог забрањује:
блузе са великим деколтеом или танким бретелама
мајица које не покривају стомак и леђа
шортса, бермуда (дужине изнад колена)
непримерено кратке сукње
хеланки (уколико нису прекривене дужом туником) - ово важи за ученице од 5. до 8. разреда
папуча и обуће са високим потпетицама
провидне одеће
мрежасте чарапе
превише исцепаних и спуштених панталона
одеће увредљивих натписа или слика, који промовишу националну, верску, политичку или
сексуалну опредељеност или промовишу конзумирање дрога, цигарета, алкохолна или енергетска пића и слично
капа, качкета, капуљача, марама на глави и наочара за сунце на часу
пирсинга било које врсте, јер се тиме повећава могућност повређивања ученика
непримерено узрасту ученика да долазе у школу са неуредном косом, шминком, предугачким и намазаним ноктима
ученик мора да пази да му се доњи веш не види без обзира у каквом положају му се тело налази
Ученици су обавезни да се прилагоде кодексима који забрањују непримерену одећу
Правила у облачењу ученика која важе већ годинама поштују и у Медицинској школи "Надежда Петровић" у Земуну.
Постављена су на сајту школе, а обавезују ученике да у школу долазе прикладно обучени, а не у кратким мајицама и мајицама на бретеле, шортсевима, хеланкама, поцепаним панталонама, одећом са навијачким или страначким обележјима, папучама и са неприкладном шминком.
Подсетимо, пре две године у центар пажње доспела је Тринаеста београдска гимназија када су пред 1. септембар објавили званични кодекс облачења у школи.
Ми имамо и правилник о понашању, али на одевање смо се ограничили јер је било упадљиво колико се погоршао ниво облачења ученика. Већина ученика долази у тренеркама, имате осећај као да сте у спортском центру. То није за школу и када је тога превише некако у тој маси ученика у тренеркама ви као да видите навијаче на утакмици, а не ученике. Тренерка је ипак предвиђена да се облачи када се иде у шетње, тренира или одмара код куће, рекао је тада Бојан Вучковић, директор гимназије за "Блиц".
Оваква правила постоје у готово свим школским установама у Србији. Иако се незнатно разликују, важно је да буду јасна, а и да помогну ученицима да се фокусирају на учење.