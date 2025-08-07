clear sky
На Батровцима се чека сатима! ХАОС НА ГРАНИЦАМА

07.08.2025. 21:19 21:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне Полиције РС, добијеним у 17:15 часова, путничка моторна возила најдуже чекају на ГП Батровци на излазу из земље, 90 минута.

Задржавање на путничким терминалима ГП Хоргош на излазу из Србије је 60 минута, а на ГП Градина и Прешево 30 минута.
 

Теретна моторна возила чекају на ГП Сремска Рача на излазу из земље 60 минута, саопштио је Ауто Мото Савез Србије.
 

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања.
 

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама на аутопутевима у Републици Србији нема задржавања возила.
 

Вести Друштво
