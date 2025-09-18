НА ГРАДИНИ СЕ ЧЕКА САТ ВРЕМЕНА Ево колико теретњаци чекају на Батровцима на излазу из Србије
18.09.2025. 18:47 18:49
БЕОГРАД: Теретна возила на излазу из земље највише чекају на граничном прелазу Батровци, шест сати, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).
Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци на излазу из Србије чекају и на граничним прелазима Шид, три сата, Сремска Рача, два сата и Градина, сат времена.
На путничким терминалима граничних прелаза нема задржавања.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.