НА КАЈМАКЧАЛАНУ ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА БИТКЕ Гашић одао почаст јунацима Великог рата
Министар одбране Братислав Гашић присуствовао је јуче државној церемонији одавања почасти и полагања венаца поводом обележавања 109. годишњице од Битке на Кајмакчалану и том приликом истакао да је Кајмакчалан место где је слобода отаџбине плаћена најскупљом ценом – крвљу и животима најбољих синова и кћери српског народа.
Гашић је у пратњи заменика шефа Кабинета министра одбране, пуковника Николе Матовића, изасланика одбране у Републици Северној Македонији, пуковника Небојше Ђорђевића и изасланика одбране у Републици Грчкој, потпуковника Владана Коларића положио венац код Спомен-капеле и крај Спомен-костурнице српских војника на Кајмакчалану, саопштило је Министарство одбране.
– Сећамо се и оне страшне голготе кроз коју је наш народ прошао. Када је српска војска, заједно са својим народом, кренула на мукотрпан пут преко албанских гудура, остављајући за собом домове, огњишта и успомене. У тим леденим беспућима хиљаде живота је угашено – младих момака, стараца, жена и деце – казао је министар.
Додао је да то није било само војничко страдање, већ је то био народ на мукама, народ на крсту сопственог постојања. Нагласио је да се на Крфу и у Бизерти српска војска поново подигла, као феникс из пепела, и вратила се на Солунски фронт и Кајмакчалан, где је пробијен пут слободе и где је отпочео повратак у отаџбину.
– На овом месту у септембру 1916. године вођене су најжешће битке на Солунском фронту. Значај овог места био је огроман за обе стране. Непријатељи су га називали Борисов град, сматрајући га неосвојивим. Али нису рачунали на поштен народ и војску неокаљаног образа, на оне који не желе туђе, већ само да се врате на своје. Слободарски дух нашег народа је победио. За српску војску то је била капија слободе, кроз коју су први пут повратнички закорачили у своју земљу – истакао је Гашић.