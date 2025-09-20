clear sky
На војној паради "Снага јединства": ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАНА ТАКТИЧКА ОКЛОПНА ВОЗИЛА „АЛЕКСАНДАР УЈЕДИНИТЕЉ”

20.09.2025. 21:30
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Фото: оклопна возила / Извор: Југоимпорт-СДПР

На данашњој војној паради „Снага јединства“, која се одржала поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе, премијерно су приказана возила „Александар Ујединитељ” фамилије вишенаменских оклопних возила погона 4x4, у конфигурацији тактичког оклопног возила, као и у конфигурацији система лутајуће муниције Гавран - командно возило и возило са осам лансирних контејнера.

Александар Ујединитељ је назив фамилије вишенаменских тактичких оклопних возила погона 4x4, намењених за извођење широког дијапазона тактичких задатака у домену унутрашње безбедности и војних операција.
 

Возила се могу користити у сукобима различитих интензитета, од оних типично ниског интензитета – асиметричног ратовања, антитерористичких и антигерилски операција, па до разних категорија сукоба средњег и високог интензитета.
 

Фото: оклопна возила / Извор: Југоимпорт-СДПР

Концепт возила се заснива на интеграцији различитих конфигурација надградње оклопног тела, које је опремљено различитом опремом и оружјем, у зависности од основног задатка, тј. намене возила, са универзалном шасијом погона 4x4 и независним вешањем велике носивости и мобилности по тешким теренима (off-road).

Фото: оклопна возила / Извор: Југоимпорт-СДПР

У зависности од конфигурације надградње, возило може бити намењено за:
патролирање у подручјима високог ризика од заседа;
извиђање, осматрање и контролу територије; транспорт и ватрену подршку јединицама за специјалне операције;
противоклопну и противавионску одбрану оружјима мањег домета;
интеграцију са оружаним системима на бази лутајуће муниције, артиљеријских и система за ватрену подршку подвесним лансирним ракетама, артиљеријским системом за управљање ватром итд.

Србија данас

