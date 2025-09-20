(ФОТО) На војној паради "СНАГА ЈЕДИНСТВА" приказана средства из производње и развоја ЈУГОИМПОРТ - СДПР
На данашњој војној паради „Снага јединства“, у саставу „Ешелона јединица на возилима“ који чине најсавременија средстава којима је опремљена Војска Србије, као и средстава која су у завршној фази развоја, приказана су многа возила и системи из производње и развоја Југоимпорт- СДПР.
У саставу подешелона специјалних јединица налазила су се вишенаменска теренска возила високе проходности у чијем саставу су била и оклопна борбена возила „Милош”.
Оклопно борбено возило точкаш 4×4 „Милош” намењено је за извршавање задатака патролирања, извођење специјалних дејстава, а може се користити као командно, извиђачко или возило за противоклопну борбу. Посаду чини осам војника. Наоружан је даљински управљивом борбеном станицом способном за дејство дању и ноћу са митраљезом калибра 12,7 mm, а по потреби се може опремити и другим наоружањем. Покреће га дизел-мотор снаге 220 kW и развија максималну брзину до 110 км/х.
Први подешелон пешадијских јединица био је састављен од вишенаменских оклопних борбених возила „Лазар 3К”, „Лазар 3М” и „Лазар 3”.
Вишенаменска борбена оклопна возила 8×8 „Лазар 3К”, „Лазар 3М” и „Лазар 3” су вишенаменска оклопна борбена возила намењена јединицама пешадије и специјалним јединицама. Поред високе мобилности, поседују висок ниво балистичке и противминске заштите са модуларним додатним оклопом. Могу бити опремљена различитим врстама наоружања, од даљински управљане борбене станице 12,7 mm, до куполе са топом 30 mm, у зависности од варијанте.
Подешелон јединица артиљерије у свом саставу је имао самоходне топ-хаубице 155 mm НОРА-Б52 М15.
Самоходна топ-хаубица 155 mm НОРА-Б52 М15 је самоходно оруђе намењено за ватрену подршку сопствених јединица. Ватрену подршку остварује снажном, изненадном и брзом ватром по циљевима тактичног, оперативног и стратегијског значаја на великим даљинама.
Послугу чини пет војника. Наоружан је митраљезом 12,7 mm М87 и бацачима димних кутија. Максимални домет оруђа је 41 км.
Подешелон средстава ратне технике из развоја укључивао је бројна средства из развоја Југоимпорт- СДПР:
Тактичка оклопна возила погона 4×4 „Александар Ујединитељ” и оклопна возила „Александар Ујединитељ” са системом "Гавран" која су овом приликом премијерно приказана.
„Александар Ујединитељ” је назив фамилије вишенаменских тактичких оклопних возила погона 4×4, намењених за извођење широког дијапазона тактичких задатака у домену унутрашње безбедности и војних операција.
Возила се могу користити у сукобима различитих интензитета, од оних типично ниског интензитета – асиметричног ратовања, антитерористичких и антигерилски операција, па до разних категорија сукоба средњег и високог интензитета.
Концепт возила заснива се на интеграцији различитих конфигурација надградње оклопног тела, које је опремљено различитом опремом и оружјем, у зависности од основног задатка, тј. намене возила, са универзалном шасијом погона 4×4 и независним вешањем велике носивости и мобилности по тешким теренима.
У зависности од конфигурације надградње, возило може бити намењено за: патролирање у подручјима високог ризика од заседа; извиђање, осматрање и контролу територије; транспорт и ватрену подршку јединицама за специјалне операције; противоклопну и противавионску одбрану оружјима са мањим дометом; интеграцију са оружаним системима на бази лутајуће муниције, артиљеријских и система за ватрену подршку подвесним лансирним ракетама, артиљеријским системом за управљање ватром итд.
Борбено оклопно возило "Милош 2" и "Милош 2" са системом "Нова"
Оклопно вишенаменско борбено возило са погоном на сва четири точка припада категорији модерних оклопних возила намењених за извођење различитих мисија у полицијским и војним активностима. Главни концепт возила се базира на самоносећем трупу, модерним погонским и преносним склоповима и независном систему вешања који обезбеђује високу покретљивост у свим теренским и временским условима са максималном борбеном тежином већом од 18 тона.
Возило се може користити за: патролне мисије, извиђачке мисије, као командно возило, за транспорт и подршку јединицама за специјалне операције, у антигерилским, антитерористичким и противтенковским операцијама, за контролу граница и територије, итд.
Оклопно борбено возило „Лазански”
Борбено возило „Лазански” 8×8 је најсофистицираније и најмодерније тешко оклопно возило из развоја Југоимпорт – СДПР. Интеграција висококвалитетних компоненти светске класе, посебних материјала и технологије довела је до развоја возила које може да се такмичи са врхунским светским произвођачима.
Системи ослањања и преноса (који су посебно развијени за возило „Лазански” 8×8) у комбинацији са системом за регулацију висине (клиренс) пружају оптималне могућности за унапређење балистичке заштите на 5. и 6. ниво, са великом носивошћу за тешку даљински управљиву борбену станицу (ДУБС) или куполу (уградња борбених станица највећих калибара).
Самоходна топ-хаубица 155 mm НОРА-Б52 НГ
Самоходна топ-хаубица 155 mm НОРА-Б52 НГ је најсавременије и најмоћније артиљеријско оруђе српске одбрамбене индустрије. То је потпуно аутоматизовано артиљеријско оруђе ватрене подршке, калибра 155 mm са високим нивоом аутономије. Направљено је интеграцијом оружног модула 155 mm на шасији 8×8. Оружним модулом се управља из кабине возила и по својим карактеристикама може се сматрати ДУБС-ом 155 mm.
Оружни модул изграђен је коришћењем склопа аутофретоване цеви од 155 mm, који је у складу са Заједничким балистичким меморандумом о разумевању. Цев је дугачка 52 калибра, са барутном комором од 23 литра. Најважнија компонента оружног модула је потпуно аутоматски пуњач са 30 пројектила и барутних пуњења, са брзином паљбе до четири метка у минути. На платформи за аутоматско пуњење смештено је додатних шест метака, тако да борбени комплет има укупно 36 метака.
Самоходно оруђе 155 mm/52 „Александар”
Самоходно оруђе 155 mm/52 „Александар” конципирано је на бази квалитативно новог система за аутоматско пуњење оруђа. Оруђе је настало уградњом модула наоружања 155 mm на шасију конфигурације 8×8, којим се управља из кабине возила. Модул наоружања представља склоп цеви 155 mm са запремином коморе од 23 литре. Његова најважнија компонента је потпуно аутоматизовани пуњач са 12 пројектила и барутних пуњења. Омогућено је пуњење при свим елевацијама, а остварена је брзина гађања до шест метака у минути. Као додатак томе, на платформу је постављена аутоматизована допуна са још 12 метака тако да борбени комплет чине 24 метка за који није потребан никакав рад посаде.
Лансер ракета самоходни вишецевни модуларни – ЛРСВМ 122/262 mm „Тамнава“
Лансер ракета самоходни вишецевни модуларни – ЛРСВМ 122/262 mm конципиран је као модуларни систем. Репрезент модуларности је могућност коришћења лансирних контејнера наоружаних ракетама калибра 262 mm и свим варијантама ракете 122 mm. „Тамнава” је потпуно аутоматизована са савременим решењем СУВ-а и аутоматском нишанском линијом, опремљена са ИНС, АЕГ уређајем за аутоматско усмеравање лансера у азимут основног правца, метео-сензором, радио-уређајима за трансфер података и гласа ТЦП/ИП УДП и савременим балистичким модулом, тако да може деловати потпуно аутономно са могућношћу извођења програмиране борбене мисије. Систем има интегрисан електронски окидач за јединично и рафално дејство, уз добијање информација о врсти ракета на лансеру, попуњености лансирних цеви како би командир и виши ниво могли планирати мисију и логистику у реалном времену.
Основна опција подразумева коришћење лансирних контејнера 122 mm за вишекратну употребу, уз могућност коришћења и лансирних контејнера 122 mm за једнократну употребу. Пуњење и пражњење лансирног система врши се дизалицом монтираном на платформи. Домет износи 70 км ракетама калибра 262 mm и 40 км и 20 км ракетама калибра 122 mm.
Лансер ракета самоходни вишецевни модуларни великог домета „Шумадија / Вила“
Лансер ракета самоходни вишецевни модуларни великог домета ШУМАДИЈА је оруђе намењено за дејство по значајним тачкастим површинским циљевима непријатеља, укључујући и временски критичне циљеве (захваљујући критичном времену одзива), као што су ракетни системи земља – земља, системи противваздушне одбране, аеродроми, хелиодроми, рејони окупљања, војне базе, логори за обуку, логистички центри, луке, концентрација трупа, као и значајни објекти војне инфраструктуре, командни центри, центри везе и сл.
Ракетни систем ватрене подршке модуларног типа Шумадија је у конфигурацији наоружања са једним контејнером са две балистичке ракете калибра 400 mm домета 300 км са бојевом главом 250 кг (Јерина) и једним контејнером за беспилотну летелицу – пројектил Вила 1 (тешка лутајућа муниција) домета до 300 км са могућношћу кружења у зони циља и бојевом главом класе до 450 кг.