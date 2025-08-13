НА СНАЗИ ЈЕ ЦРВЕНО УПОЗОРЕЊЕ Србија је усијана ОПАСНО ВРЕМЕ И ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИ ЗА ПОЖАРЕ
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) саопштио је да су данас под црвеним метео алармом, који подразумева екстремно високе температуре, југоисточна Србија и АП Косово и Метохија, док је за остатак земље на снази наранџасти метео аларм.
Црвени метео аларм упозорава на веома опасно време, при чему су прогнозиране нарочито опасне временске појаве, таквог интензитета да могу проузроковати велику материјалну штету и бити веома опасне по безбедност људи и животиња, те се треба често информисати о детаљима очекиваних метеоролошких услова и ризика, и следити наредбе и савете надлежних државних служби.
Упозорење на високе температуре
У упозорењу за подручје Србије на високе температуре, које важи до недеље, 17. августа, РХМЗ наводи да ће се до краја седмице задржати веома топло време са максималним температурама у већини места од 34 до 38 степени Целзијуса.
РХМЗ је издао упозорење и за подручје Београда на високе температуре, које је на снази до суботе, 16. августа, до када се очекује веома топло време са максималном температуром око 36 степени.
РХМЗ упозорава, такође, на екстремне услове за настанак и развој пожара на отвореном.
Метеоролошки услови биће изразито погодни за иницирање и ширење пожара на отвореном услед исушеног тла и продужавања периода без падавина (у домену јаке и екстремне суше) у комбинацији са сунчаним временом и високим дневним температурама, наводи се у упозорењу.