И НАКОН ПРЕСТАНКА БОЛА, МНОГИ ЈОШ УВЕК ОСЕЋАЈУ ИСЦРПЉЕНОСТ, КОНФУЗИЈУ ИЛИ СТАЊЕ СЛИЧНО МАМУРЛУКУ Како препознати мигрену и када је време за лекара?
Главобоља најчешће дође и прође без већих последица: засмета нам, поремети нам концентрацију, умори нас. Ипак, ако бол траје сатима, појачава се и упорно се враћа, велика је вероватноћа да је у питању мигрена.
Уобичајена главобоља обично је краткотрајна и непријатност која пролази сама од себе – међутим, када бол постане интензиван, траје дуже и понавља се, често је у питању стање на које треба да обратите пажњу, а то је мигрена.
Мигрена није „само мало јача главобоља”, већ комплексно неуролошко обољење које захтева посебан приступ у дијагнози и лечењу.
Мигрена настаје као последица абнормалне активности у мозгу која утиче на нервне сигнале, хемијске процесе и крвне судове. То је сложен механизам, па иако постоје бројни фактори који могу бити окидач – попут дехидрације, стреса, недостатка сна или одређене хране – они нису прави узрок, већ покретачи већ постојећег неуролошког поремећаја.
За разлику од главобоље, која може бити блага, бол код мигрене је обично умерен до јак, пулсирајућег карактера и појачава се при кретању, физичкој активности или излагању светлости и звуковима. Најчешће је локализован са једне стране главе, нарочито у раним фазама напада, али може да се прошири или промени током трајања.
Сигурни симптоми
Мигрена се може дијагностиковати ако искусите најмање пет напада који испуњавају одређене услове:
- Трајање главобоље од 4 до 72 сата код одраслих (или од 2 до 72 сата код адолесцената).
- Најмање две карактеристике бола, као што су једнострана локализација, пулсирање, умерен или јак интензитет, као и погоршање бола при уобичајеним активностима попут ходања или пењања уз степенице.
- Бол је праћен додатним симптомима као што су мучнина, повраћање, осетљивост на светлост (фотофобија) или звук (фонофобија).
- Искључивање других медицинских стања као узрока бола.
Колико траје напад
Док класична главобоља обично пролази након кратког времена, мигрена може трајати између четири сата и три дана. Напад обично пролази кроз више фаза:
- Премониторна фаза – може трајати до 24 сата и укључује знаке упозорења као што су умор, раздражљивост или велика жеља за одређеном храном
- Аура – јавља се код око трећине оболелих и траје од пет до 50 минута. Током ње се могу јавити проблеми са видом (цик-цак линије, трепћућа светла), утрнулост, пецкање, вртоглавица или потешкоће у говору
- Фаза главобоље – траје од неколико сати до три дана. Карактерише је интензиван бол, често праћен мучнином, повраћањем и повећаном осетљивошћу на спољашње стимулусе
- Постдромална фаза – након престанка главног бола, многи и даље осећају исцрпљеност, конфузију или стање слично мамурлуку које може потрајати сатима или чак данима.
Када је време за лекарску помоћ
Иако многи мигрену покушавају да контролишу сами, најбоље је да потражите савет лекара ако сумњате да имате ово стање, посебно ако напади постају јачи или трају дуже него иначе, јављају се више од једном недељно, не можете да их држите под контролом или ако редовно настају пре или током менструације.
У појединим ситуацијама неопходна је и хитна медицинска помоћ – на пример, ако мигрена траје дуже од 72 сата, ако симптоми ауре трају више од сат времена или ако се јаве током трудноће, преноси „Independent”.
Док обична главобоља често само успори ритам дана, мигрена може имати далеко већи ефекат на појединца. Мигрена не узрокује само физички бол, већ утиче на професионални и друштвени живот, као и на ментално здравље, те морамо препознати знаке упозорења пре него што почне озбиљно утиче на квалитет живота.