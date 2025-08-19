НАКОН ПРОХЛАДНОГ ЈУТРА ВРАЋА СЕ ЛЕПО ВРЕМЕ У Србији сунчано и топло, до 30°Ц
У Србији у уторак претежно сунчано и умерено топло, повремено уз умерену облачност.
Ветар слаб, променљивог правца.
Јутарња температура од 11 до 17 степени, у Неготинској Крајини до 19 степени, максимална дневна од 26 до 30°Ц.
У Београду у уторак претежно сунчано и умерено топло, повремено уз умерену облачност. Ветар слаб, променљивог правца.
Јутарња температура 16 степени, максимална дневна од 26 до 30°Ц.