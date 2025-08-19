clear sky
17°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАКОН ПРОХЛАДНОГ ЈУТРА ВРАЋА СЕ ЛЕПО ВРЕМЕ У Србији сунчано и топло, до 30°Ц

19.08.2025. 07:15 07:23
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Србији у уторак претежно сунчано и умерено топло, повремено уз умерену облачност.

Ветар слаб, променљивог правца. 

Јутарња температура од 11 до 17 степени, у Неготинској Крајини до 19 степени, максимална дневна од 26 до 30°Ц.

У Београду у уторак претежно сунчано и умерено топло, повремено уз умерену облачност. Ветар слаб, променљивог правца.

Јутарња температура 16 степени, максимална дневна од 26 до 30°Ц. 

(Telegraf.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај