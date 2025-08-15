clear sky
НЕ КОРИСТИТЕ ОВАЈ ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЕ! Хитно се повлаче серије због бактерије која може угрозити здравље

15.08.2025. 18:35 18:44
Пише:
Дневник
Извор:
Alo
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/ kneipp.com

Компанија Kneipp повлачи више серија гела за туширање Aroma-Pflegedusche Lebensfreude због откривене бактерије Burkholderia cepacia, која може бити опасна за особе са ослабљеним имунолошким системом.

Купци погођених серија могу их вратити у продавницу или контактирати Kneipp за упутства.

Компанија Kneipp је објавила повлачење више серија свог гела за туширање Aroma-Pflegedusche Lebensfreude, након што је у производу откривена бактерија. Ради се о микроорганизму Burkholderia cepacia, који може бити посебно опасан за особе са ослабљеним имунолошким системом. Управо због тога, компанија је одлучила да хитно повуче погођене серије са тржишта како би заштитила потрошаче.

Погођене су серије означене бројевима 2506917, 2506918 и 2506919. Ознака серије може се пронаћи на врху амбалаже. Реч је о гелу за туширање запремине 200 мл, са ЕАН кодом 4008233114781. Бактерија је откривена током редовне контроле квалитета, а по саопштењу компаније, може изазвати инфекције код људи са слабијим здрављем, док је код здравих особа ризик минималан.

„Иако ризик за здраве кориснике није значајан, из превентивних и безбедносних разлога прекинули смо продају и дистрибуцију погођених серија“, навели су из Kneippa.

Купци који поседују гел из наведених серија могу га вратити у продавницу где је купљен или контактирати Kneipp ради даљих упутстава.

повлачи се из продаје повлачи се с тржишта туширање
Извор:
Alo
Пише:
Дневник
Вести Друштво
