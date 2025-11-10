light rain
9°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕЛИКИ РИЗИК ОД ПОВРЕДА! Популарни производ из Декатлона у Србији хитно повучен НЕ КОРИСТИТЕ ГА

10.11.2025. 15:18 15:27
Пише:
Дневник
Извор:
Blic/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Са тржишта Србије повлачи се кошаркашки обручи марке "Tarmark", производ се повлачи због ризика од повреда, објављено је на сајту NEPRO.

Кошаркашки обручи робне марке Tarmak, model B900 BOX NBA, шифра артикла 4239136, упаковани у картонску кутију, тежине 85кг. Продаја производа се вршила преко Decathlon онлине мреже.

Неколико производа - кошева ове серије имали су погрешну ручку, односно ручка која подиже кош није била одговарајуће дебљине и висине. Ако се црвена ручица, која се користи за подешавање висине, уклони током употребе или руковања производом, стуб може пасти вертикално, што може довести до повреда корисника.

Сви купци су обавештени путем email-а о грешци на производу и могућности да се повучени производ учини безбедним коришћењем друге безбедне ручке. Купцима је, на кућну адресу, достављена нова ручка одговарајуће висине и дебљине.

повлачи се из продаје повлачи се с тржишта
Извор:
Blic/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај