ВЕЛИКИ РИЗИК ОД ПОВРЕДА! Популарни производ из Декатлона у Србији хитно повучен НЕ КОРИСТИТЕ ГА
Са тржишта Србије повлачи се кошаркашки обручи марке "Tarmark", производ се повлачи због ризика од повреда, објављено је на сајту NEPRO.
Кошаркашки обручи робне марке Tarmak, model B900 BOX NBA, шифра артикла 4239136, упаковани у картонску кутију, тежине 85кг. Продаја производа се вршила преко Decathlon онлине мреже.
Неколико производа - кошева ове серије имали су погрешну ручку, односно ручка која подиже кош није била одговарајуће дебљине и висине. Ако се црвена ручица, која се користи за подешавање висине, уклони током употребе или руковања производом, стуб може пасти вертикално, што може довести до повреда корисника.
Сви купци су обавештени путем email-а о грешци на производу и могућности да се повучени производ учини безбедним коришћењем друге безбедне ручке. Купцима је, на кућну адресу, достављена нова ручка одговарајуће висине и дебљине.