overcast clouds
15°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМА ЗАДРЖАВАЊА ВОЗИЛА НА НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА Задржавање за путничка возила на Батровцима и Шиду на излазу из Србије око 30 минута

02.11.2025. 18:04 18:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Дневник/Ф. Бакић  

БЕОГРАД: Путничка возила очекује получасовно задржавање на граничним прелазима Батровци и Шид на излазу из земље, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).

Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци чекају на излазу из Србије на прелазима Шид, четири сата, Бартовци три и Келебија, два сата.

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

 

прелази наплатне станице возила
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај