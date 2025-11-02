НЕМА ЗАДРЖАВАЊА ВОЗИЛА НА НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА Задржавање за путничка возила на Батровцима и Шиду на излазу из Србије око 30 минута
02.11.2025. 18:04 18:05
БЕОГРАД: Путничка возила очекује получасовно задржавање на граничним прелазима Батровци и Шид на излазу из земље, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).
Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци чекају на излазу из Србије на прелазима Шид, четири сата, Бартовци три и Келебија, два сата.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.