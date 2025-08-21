light rain
Претраживање сајта
Подешавања сајта
НЕПОЗНАТИ МУШКАРЦИ ПОКУШАВАЈУ ДА УЂУ У ЗГРАДЕ И ДВОРИШТА НА ТЕЛЕПУ Упозорење кружи мрежама

21.08.2025. 14:08 14:17
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
najnovija opsta

Алармантно упозорење за грађане Телепа у Новом Саду кружи мрежама, а у њему се наводи да су виђена три мушкарца која су наводно покушавала да уђу у зграде и дворишта.

"Виђена три мушкарца на Телепу како покушавају да улазе у зграде и дворишта. Па да буду људи упозорени, да закључавају куће и станове", наведено је у поруци која кружи мрежама.

Валидност навода није могуће утврдити с обзиром на то да је аутор одлучио да остане анониман, али с обзиром на то да лопови иначе вребају током сезона одмора и да су већ пријављиване сличне или исте ситуације, није на одмет повећати опрез барем у наредном периоду.

Апел увек постоји - закључавати врата чак и уколико живите у мирнијем крају јер то само по себи више није никаква гаранција.

Нови Сад телеп разбојници лопови
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
